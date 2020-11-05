«Либо закон, либо беззаконие»: жители северо-востока Москвы пожаловались столичному омбудсмену на «запрещенную» точечную застройку

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева выступила против собраний жителей столицы, протестующих против точечной застройки. Выступая сегодня на встрече с жителями Северо-Восточного округа, омбудсмен обратила внимание, что к недовольным москвичам могут появиться претензии у правоохранительных органов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько десятков горожан, возмущенных строительством высотного жилого дома под окнами двух школ, собрались сегодня днем перед воротами на стройплощадку. Встречу с Потяевой организовал депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

«Я вообще против таких сборов. Всегда есть организационная группа, три-четыре человека, которая подходит, и мы с ними… вот понимаете, вы сейчас уже организовали такое сборище, по которому коллеги из органов МВД действительно могут к вам предъявить претензии», – заявила уполномоченный по правам человека в Москве.

«Какие? – удивилась одна из жительниц Москвы. – Мы что, не имеем права собираться по поводу улучшения жизни?».

«Не имеете права сейчас», – перебила ее Потяева. Горожане зашумели.

«Тут либо закон – либо беззаконие», – обратился к Потяевой пожилой мужчина. Несколько москвичей одновременно попытались объяснить, что считают появление 22-этажного дома в этом жилом районе нарушением постановления мэрии Москвы, запрещающим в столице точечную застройку.

Рядом со стройкой находятся две школы, и детям приходится постоянно заниматься при страшном строительном шуме. Кроме того, как рассказала одна из москвичек, новый дом возводят на самой зыбкой в районе почве, и местные жители опасаются, что стройка может рухнуть и повредить рядом стоящие дома и школы. «Ну, сейчас занятий нет почти…» – попыталась успокоить омбудсмен. «Как нет, а начальная школа? Учеников начальной не жалко что ли?» – возразили москвичи.

Стройку остановить уже не удастся, заявила омбудсмен. Сейчас речь может идти только о виде и размере компенсации жильцам ближайших домов за причиненные им неудобства.

Жители наперебой сообщали омбудсмену о страшном шуме и грохоте на стройке, который начинается с семи утра. «Сейчас только из-за того, что вы приехали, так тихо. Это не показательно!» – рассказали жители столицы.

Действительно, в ролике до приезда Потяевой был слышен резкий строительный шум, однако к моменту ее разговора с жителями удары и грохот стихли. После того как москвичи разошлись, а инициативная группа вместе с омбудсменом отправилась вдоль забора, грохот возобновился.

В финале разговора Потяева пообещала направить официальные запросы по всем обращениям горожан, на которые до сих пор, по их словам, получили только отписки. После этого уполномоченный предложила инициативной группе пройти с ней вокруг стройки, а остальных москвичей попросила разойтись, «чтобы не провоцировать органы МВД».

В ролике видно, что вокруг собравшихся жителей стояло около десятка сотрудников правоохранительных органов. «Как можно запретить человеку защищать жизнь своих детей и внуков?» – поинтересовалась у сотрудников полиции одна из москвичек, передавшая ранее обращение Потяевой.

Митрохин со своей стороны выразил надежду, что на проблему обратят должное внимание. «Я точно знаю, что эта стройка незаконна. Она противоречит постановлению №714 правительства Москвы от августа 2007 года. Там написано, что такие стройки вблизи жилых домов и имеют определенные признаки, если это не стройки социальных объектов, то они запрещены. Это постановление никто не отменял, на него просто плюют. Татьяна Потяева не сможет обойти галсами это постановление, и я буду надеяться, что все-таки какие-то меры по итогам ее вмешательства в эту ситуацию будут приняты», – заключил депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

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