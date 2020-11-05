«Просим Вас дать оценку действиям правительства Москвы»: родители школьников жалуются Путину на «дистант»

Родители московских школьников объявили о сборе подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть детей в школы. По мнению авторов петиции, власти столицы необоснованно отправили подростков на дистанционное обучение, оставив открытыми бары, клубы, ТРЦ и частные школы. Письмо опубликовано в соцсетях и в телеграм-канале «Родители Москвы».

В обращении говорится, что родители столичных школьников лишены возможности самостоятельно оценить степень риска для своих детей, поскольку власти не публикуют статистику о заболеваемости COVID-19 в возрастной группе 11-18 лет. Также обращается внимание, что ученики 6-11 классов не имеют возможности очного обучения, но в то же время в прежнем режиме работают клубы, бары, торгово-развлекательные центры, а также частные школы, где в очном режиме по-прежнему учатся точно такие же дети.

При этом закрыты оказались все подведомственные городским департаментам спортивные и досуговые учреждения. «Дети лишены возможности посещения спортивных школ, музыкальных школ, школ искусств, художественных кружков, – говорится в письме. – Успехи и результаты, которых дети добиваются в данных учреждениях, требуют постоянной тренировки».

Принятые властями Москвы меры по введению дистанционного обучения родители считают «лишенными логики и здравого смысла, чрезмерными, необоснованными, нарушающими равенство их прав на получение образования, закрепленных в ст. 43 Конституции РФ». При этом департамент образования Москвы «публично заявляет, что дистанционная форма обучения (…) является очечной формой», возмущаются родители, подчеркивая, что «дистант» имеет право на существование, но только в качестве формы реагирования на ЧС в условиях карантина, и ставить знак равенства между традиционным очным обучением и тем, что происходит сейчас, категорически нельзя.

Москвичи также полагают, что мэрия столицы потратила огромные бюджетные средства на разработку МЭШ (московской электронной школы), и теперь пытается оправдать эти траты насильственным внедрением этой системы.

«Владимир Владимирович! Просим Вас дать распоряжение компетентным органам провести проверку и дать оценку действиям правительства Москвы, – говорится в письме. – Просим также обязать причастные органы опубликовать официальную статистику по смертности и выявленным случаям заболевания COVID-19 для возрастной группы 11-18 лет за период с марта по октябрь включительно, поручить причастным лицам разобраться в ситуации по существу, чтобы предотвратить беспочвенное навязывание нашим детям дистанционного обучения вместо традиционного очного и помочь нам вернуть наших детей в школы».

Обращение подписано президентом общественного движения «Родители Москвы» Илоной Меньковой. Собирать подписи в свою поддержку активисты намерены до конца этой недели во всех административных округах столицы.

В группе «Родители Москвы» в телеграм состоит почти 6,5 тысяч пользователей.

Дистанционное обучение осенью в школах Москвы было введено с 19 октября для учащихся с 6 по 11 классы. В четверг, 5 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин продлил такой режим до 22 ноября. Точные сроки возвращения школьников за парты власти не называют, ссылаясь на неопределенность эпидемиологической ситуации.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.11.20

В Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за игнорирование запроса СМИ. / Погода приготовила москвичам неприятный сюрприз. / В Москве по подозрению в мошенничестве задержан экс-сотрудник ФСБ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»