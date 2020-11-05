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Четверг, 5 ноября 2020, 18:11 мск

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Профсоюз: «Аэрофлот» решил резко сократить зарплату пилотам

Пилоты «Аэрофлота» существенно потеряют в зарплатах с 1 января следующего года. Компания намерена ввести новую систему оплаты труда, по которой более чем в два раза сокращаются доплаты за час полетного времени. Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) направил претензию руководству «Аэрофлота».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на главу ШПЛС Игоря Дельдюжова, авиакомпания в октябре уведомила сотрудников об изменении системы оплаты труда, однако представила текст приказа в неполном виде, не пояснив, как новая схема отразится на их зарплатах. Члены профсоюза сами изучили документ и пришли к выводу, что хотя оклады командиров и вторых пилотов остаются прежними, меняется доплата за час полетного времени. Так, у командиров она уменьшится с примерно 4,3 тысячи рублей до 2,1 тысячи, у вторых пилотов – с 2,1 тысячи до 900 рублей.

«При максимальном налете зарплата КВС уменьшится на 150 тысяч рублей, у «вторых» – где-то на 70 тысяч, – пояснил Дельдюжов. – При существующем на данный момент налете командиры будут получать примерно 200 тысяч рублей, а вторые пилоты 120 тысяч».

Такие сокращения выплат в компании объяснили отсутствием средств, однако в профсоюзе напомнили про допэмиссию акций на 80 млрд рублей, кредиты на 70 млрд рублей под госгарантии и отраслевые субсидии от Росавиации почти на 8 млрд рублей. Кроме того, к обсуждению изменения системы оплаты труда «Аэрофлот» не привлек единый представительный орган работников, который является подписантом коллективного договора и должен участвовать в обсуждении зарплат. Вместо этого предоставлен проект приказа только в профсоюз работников «Аэрофлота», который создан и контролируется работодателем. «И руководитель этой ППО согласовал приказ, то есть все формальности вроде бы соблюдены», – пояснил Дельдюжов.

Москва, Алевтина Белова

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