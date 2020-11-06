Столкновение с грузовиком и выпавшая деталь: сразу две электрички сошли с рельсов на МЖД

В московском регионе произошло сразу две крупные аварии с электричками, что привело к сбоям в движении поездов на Киевском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД).

Как сообщила пресс-служба МЖД, ЧП на Киевском направлении МЖД произошло накануне около 21:00. При отправлении электропоезда сообщением «Москва-Малоярославец» на станции Толстопальцево первый и частично второй вагоны состава сошли с рельсов. Никто из пассажиров не пострадал.

По предварительным данным, причиной является излом токоприемника электрички, которая ехала по этому направлению ранее. В компании считают, что поезд, сошедший с рельсов, наехал на деталь, оставшуюся лежать на путях.

Как отмечают РИА «Новости», из-за аварии было отменено движение 16 электропоездов. По объездному маршруту был направлен пассажирский поезд №742 сообщением «Брянск – Москва», в котором находились 277 человек. В 22:43 движение поездов было восстановлено по одному пути, а в 00:25 – полностью.

Еще одно ЧП произошло минувшей ночью на Белорусском направлении МЖД на охраняемом переезде перегона станций «Одинцово – Голицыно». Грузовик врезался в электропоезд «Лобня – Москва». В результате аварии водитель и пассажир грузовика госпитализированы, пассажиры электропоезда не пострадали.

В пресс-службе Московской железной дороги утонили, что водитель «КамАЗа», нарушив правила дорожного движение, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Бригада поезда применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и избежать столкновения не удалось. В результате произошел сход колесной пары первого вагона электрички. Никто из пассажиров не пострадал. Для оказания помощи водителю и пассажиру грузовик железнодорожники вызвали бригаду медиков.

Как сообщила пресс-служба столичного управления на транспорте Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

Авария произошла в 1:00, но движение удалось восстановить только к 5 утра после завершения всех следственных действий.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.11.20

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