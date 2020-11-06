В Мосгордуме решили судьбу округа умершего депутата Николая Губенко

В Мосгордуме решили распределить между действующими депутатами округ №37, который остался без своего представителя в городском парламенте после смерти Николая Губенко. В частности, Гагаринский район получил «яблочник» Сергей Митрохин.

«Шапошников (спикер МГД Алексей Шапошников, – ред.) предложил мне поработать на безвозмездной основе, – сообщил в соцсетяхСергей Митрохин. – При дележе наследства Н. Н. Губенко я получил Гагаринский район. До проведения выборов по его округу».

При этом Митрохин обратил внимание, что работает в Мосгордуме на непостоянной основе и зарплату не получает, а по основному месту работы половину зарплаты забирают судебные приставы на оплату штрафов, которые депутат получил в ходе правозащитной деятельности. «Но я от предложения поработать не отказался. Во-первых, потому что помогал его жителям много раз, а во- вторых: нельзя оставлять его жителей без работающего депутата», – пояснил политик.

Довыборы в Мосгордуму по 37 округу назначены на сентябрь 2021 года, о своем намерении участвовать в них, как ранее сообщал «Коммерсант», заявила «Единая Россия». Кроме того, за мандат готова побороться и муниципальный депутат от «Яблока», глава этого же Гагаринского района Елена Русакова, которую в 2019 году Мосгоризбирком не допустил на выборы, забраковав собранные ею подписи.

В округ №37 помимо Гагаринского района входят Академический и Ломоносовский районы, а также часть района Проспект Вернадского.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.11.20

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