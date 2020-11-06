Страна плохих новостей: кризис и бессилие власти утопили россиян в негативе

Россия превратилась в «страну плохих новостей». Как пояснил в интервью РИА «Новый День» лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов, негативная внутренняя информационная повестка связана с кризисом и бессилием власти, а внешняя – используется для создания иллюзии, что заграницей еще хуже.

«Я задумывался о том, если ли у нас хоть какие-то хорошие новости. На мой взгляд, если брать страну в целом и те новости, которые освещают СМИ или транслируются в Интернет-ресурсах, положительных среди них – нет», – сказал Чухлебов.

По его мнению, внешний негативный фон формируется для отвлечения внимания. «Я не считаю это глобальным заговором. Нам показывают различные новости про европейские проблемы, волнения, которые есть в США из-за выборов – это показуха для нас. Глобально не все так плохо и уныло. Я считаю, что в нашей стране это делается целенаправленно, чтобы отвлечь граждан от тех проблем, которые сегодня есть. Наше финансовое положение, экономическая ситуация – все достаточно нестабильно из-за неправильных действий руководителей. Чтобы отвлечь от всего этого внимание, начинается: «Посмотрите, как в Америке плохо…» – констатировал он.

Политик также отметил, что на федеральном уровне в России ничего позитивного просто не происходит. «Есть бессилие власти, которые мы видим везде – начиная от неисполнения указов президента, которые отодвигаются и переносятся по срокам на годы, заканчивая указами губернаторов. Все развалили до такой степени, что нечего показать. Который день идет информация о валюте – это бездействие и неграмотная политика привела к этому. Здесь опять же пытались объяснить Навальным или выборами в США… Ни на производствах, ни на политической арене не происходит ничего. А еще есть здравоохранение, которое довели до безумия. Дополнительные выплаты никого не спасают», – подчеркнул он.

Вместе с тем Чухлебов обратил внимание, что региональные власти в этой ситуации практически бессильны и стараются «не высовываться». «На региональном уровне часто стоят «свои» люди, которые ничего не решают. Большинство не идет против течения, не потому что не хочет, а потому, что им не позволяют делать. Если ты выделяешься, на тебя могут завести дело. Ты становишься своего рода «Фургалом» – человеком, на которого идет ополчение со всех сторон. Регионы не могут реализовать свои идеи и инициативы, генерировать прорывную повестку, когда все стагнирует», – считает он.

По его оценке, любой рывок в регионах федеральный центр будет воспринимать в штыки. «Это просто может усугубить ситуацию в регионе: за такое могут обрубить финансирование, тогда они (регионалы) совсем ничего не сделают для людей», – сказал Чухлебов.

Политик также отметил, что на бытовом уровне что-то хорошее все же происходит, но такая капля меда теряется в бочке дегтя. «Если спустится на бытовой уровень, предположим, говорить о фермерском хозяйстве или бизнесе, то позитивные случаи наверняка есть. Но это все частное. Хорошие новости о родившейся тройне или тигренке в зоопарке, конечно, на секунду обрадует человека, но у людей тяжелая ситуация, поэтому «тигренком» ситуацию не спаси», – констатировал он.

По его мнению, россиянам нужны прорывные позитивные новости. «Нужен импульс, прорыв! Новости, что восстановили деревню и туда не 100 человек, а хотя бы 500 переехало жить. А если показали новость, которая касается 10 человек, конечно, это не фейк, но, тем не менее, мало в масштабе страны», – считает он.

«В результате – позитивных общих новостей практически нет. Все, что возникает в СМИ, начиная от международной обстановки, заканчивая коронавирусом – про негатив. И в условиях, в которые нас загнало руководство страны, их не может быть. Это целенаправленное движение вниз», – заключил Чухлебов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 06.11.20

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