В Москве на уроке умерла 10-летняя школьница

В Москве 10-летняя школьница умерла на уроке физкультуры. ЧП произошло утром в пятницу в школе на юге столицы. Следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту смерти ребенка, по предварительным данным причиной гибели мог стать оторвавшийся тромб.

Следователи столичного ГСУ СКР сейчас работают в школе в Южном административном округе Москвы, опрашивают учителей и руководство учебного заведения. По предварительным данным, девочка во время урока почувствовала себя плохо, и впоследствии скончалась, говорится в сообщении на сайте городского следственного главка.

По информации источника «Интерфакса», ЧП случилось около 9 утра на уроке физкультуры в школе на улице имени маршала Захарова. Ученица пятого класса почувствовала себя плохо во время пробежки на уроке физкультуры, упала и потеряла сознание. К ребенку была вызвана скорая помощь, однако реанимировать девочку врачи не смогли. Источник агентства отметил, что по предварительным данным причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Ранее родители столичных школьников в соцсетях возмущались по поводу нового решения властей Москвы об упразднении медработников в учебных заведениях. В школах столицы больше не находятся медики на постоянной основе. Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в октябре 2019 года заявлял, что врач и медсестра на постоянной основе в школах не нужны.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская держит ситуацию с гибелью школьницы на личном контроле, передает РИА «Новости». «Работаю вместе со Следственным комитетом, с медицинской экспертизой. Когда будут известны результаты экспертизы, выйдем в школу», – заверила детский омбудсмен.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 06.11.20

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