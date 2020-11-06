Суд отправил захватчика заложников в «Альфа-банке» на принудительное лечение

В Москве суд отправил на принудительное психиатрическое лечение мужчину, захватившего 23 мая заложников в отделении «Альфа-банка». Согласно выводам экспертизы, Алексей Барышников не отдавал себе отчет в происходящем и не осознавал общественную опасность своих действий.

Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, следствием и судом установлено, что Барышников днем 23 мая вошел в отделение банка на улице Земляной вал в Москве, прошел в зону ожидания и там объявил о захвате заложников и минировании помещения. В качестве доказательства мужчина демонстрировал некое устройство с кнопкой активации. Сотрудники банка сумели сообщить в правоохранительные органы о ЧП. В итоге Барышников был задержан.

Во время расследования дела была назначена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, и оказалось, что мужчине требуется медицинская помощь.

23 мая телеграм-каналы и СМИ сообщали, что в отделение «Альфа-банка» вошел мужчина с рюкзаком в костюме «Деливери-клаб», и взял в заложники четверых сотрудников банка и одного клиента. Несколько сотрудников кредитного учреждения при этом сумели выйти. По данным телеграм-канала 112, захватчик подбросил в отделение банка записку: «Мне от вас ничего не нужно – только правда». После этого появились сообщения, что мужчина требовал привести к нему певицу Ольгу Бузову.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 06.11.20

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