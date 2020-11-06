«Этот тренд вызывает тревогу»: в Москве больными коронавирусом занято 70% коечного фонда

В Москве на сегодняшний день занято уже 70% коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. «Этот тренд снова вызывает у нас тревогу. К сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем», – заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, обратив внимание, что в столице впервые с середины мая преодолена отметка в 6 тысяч новых случаев covid-19, а с начала недели фиксируется рост госпитализаций.

«Если за прошлую неделю прирост за семь дней составлял -0,7% по новым случаям и 1,9% по госпитализациям, то за четыре дня этой недели эти показатели выросли до 24% и 9%, соответственно», – сообщила Ракова в интервью ТАСС.

По ее словам, в больницы ежедневно поступает 1,3-1,4 тысячи пациентов с коронавирусом. В целом в столице развернуто больше 15 тысяч коек, и около 70% из них уже занято. «Имеется и дополнительный резерв, в том числе в виде новых госпиталей, подготовленных специально под борьбу с коронавирусом, так как они запускаются не сразу на полную мощность, а постепенно», – уточнила вице-мэр.

Вместе с тем Ракова заверила, что плановый прием больных с другими диагнозами в столице сохраняется. «В доле госпитализированных много тех, кто занимается самолечением. Это абсолютно неоправданно, коронавирус – серьезное заболевание, которое не допускает легкомысленного отношения к себе», – заявила заместитель мэра, пояснив, что «все лекарства больным коронавирусом в Москве выдаются совершенно бесплатно», причем это касается как госпитализированных пациентов, так и тех, что проходят лечение на дому.

При этом помимо 5-6 тысяч зараженных, в день выявляются 9-9,5 тысячи контактных с ними лиц. «Чтобы предупредить их о риске заражения, мы рассылаем адресно СМС-сообщения, а также направляем информацию по месту работы или учебы – чтобы человеку могли предоставить больничный на время изоляции. В день уходит до 6,5 тысячи таких сообщений», – сказала Ракова.

По ее словам, введение дистанционного обучения для школьников уже дало свои результаты, поскольку почти в два раза удалось сократить долю учащихся школ в общем числе заболевших. «За все время пандемии дети составляют около 10% от всех заболевших. То есть около 45 тысяч человек. Около 10% всех переболевших коронавирусом детей проходили лечение в больницах. Эти цифры в общем числе заболевших минимальны, но они говорят нам о том, что у детей тоже есть серьезный риск заболевания, – пояснила чиновница. – Сейчас в московских клиниках около 180 детей, из них 11 человек находятся в реанимации».

Как сообщал «Новый День», родители московских школьников на этой неделе начали сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину с требованием проверить законность и целесообразность действий московских властей при введении дистанционного обучения, и попросили вернуть детей в школы.

Москва, Алевтина Белова

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