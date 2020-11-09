«Правовой пробел в регулировании»: в Мосгордуме бурно обсудили отмену «дадинской» статьи УК РФ

Столичный полицейский главк отказался поддерживать инициативу упразднения «дадинской» статьи 212.1 Уголовного кодекса РФ, которую депутаты Мосгордумы сегодня на заседании комиссии по законодательству назвали политической и подрывающей основы конституционного строя. При голосовании по проекту постановления произошел скандал: парламентская оппозиция не нашла в выданных материалах текста этого документа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с идеей упразднить «дадинскую» статью Уголовного кодекса выступили представители КПРФ. Как заявил глава фракции Николай Зубрилин, в последние годы в законодательство было внесено несколько «карательных моментов», которые касаются, в том числе депутатов: после трех судимостей за участие в несанкционированном митинге народный избранник может лишиться мандата.

«Если депутат решил провести встречу с жителями, он должен уведомить органы власти», – напомнил Зубрилин, подчеркнув, что уведомительный порядок не предполагает согласования мероприятий от органов власти, и фактически должен носить добровольный порядок. «Так мы далеко зайдем, мы всех депутатов заставим сидеть дома, если будем их наказывать за встречи с жителями», – возмущенно предупредил он.

«Если человек пришел на публичное мероприятие первый, второй, третий раз, а это мероприятие было не согласовано – слово «согласовано» носит добровольно-уведомительный характер, если человек в добровольном порядке не уведомил органы власти – это не преступление, – подчеркнул депутат. – Он может каждый день приходить на несогласованные мероприятия, если они проходят мирно и без оружия, как это прописано в Конституции. Что это за демократия, когда мы по разрешению будем выходить на публичные мероприятия?»

Между тем, как заявил заместитель начальника правового управления столичного полицейского главка Михаил Позднов, ГУ МВД по Москве не поддерживает отмену «дадинской» статьи. «Выступать тут особо нечего, потому что законопроект этот внесен в Госдуму с отрицательными отзывами правительства, Верховного суда и комитета, – сказал Позднов. – <…> Мы, как территориальный орган исполнительной власти, разумеется, разделяем позицию правительства, которая подготовлена при участии МВД и Верховного суда. Мы считаем это предложение необоснованным».

Вместе с тем столичная прокуратура не только отказалась выдавать заключение на законопроект, но и комментировать инициативу коммунистов, а в правовом управлении Мосгордумы заявили, что полная отмена статьи 212.1 УК РФ «приведет к тому, что появится правовой пробел в регулировании» – поскольку КоАП не предусматривает более серьезного наказания за повторное участие в несанкционированном митинге.

Во время выступления представителя правового управления Ксении Чистяковой произошел сбой видеосвязи, что не преминул отметить депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. «От озвученного тут мнения ГПУ аж система зависла, – отметил он. – Я считаю «дадинскую» статью абсолютно антиконституционной и подрывающей основы строя. Но прозвучало мнение, что может возникнуть пробел в декриминализации. Всегда ли декриминализация деяния влечет правовой пробел? Может быть, в этом случае ГПУ будет настаивать на том, чтобы трижды не выучившему урок школьнику тоже наказание какое-нибудь административное или уголовное впаять?»

В то же время депутат от КПРФ Павел Тарасов со своей стороны подчеркнул, что никакого правового пробела из-за упразднения статьи 212.1 УК РФ не возникнет. По его словам, действующие положения КоАП предусматривают повышенные штрафы за повторное нарушение – до 300 тысяч рублей для граждан и до 1 млн для организаций. «Неужели вам кажется, что это недостаточно? Речь идет о том случае, когда человек не совершил уголовно-наказуемого преступления, он просто три раза за полгода оказался на несанкционированном мероприятии, притом – необязательно, чтобы он активно принимал там участие. Много случаев, когда людей просто хватали за то, что они попали в площадь работы Второго оперполка, например, если мы говорим про Москву».

На все вопросы представитель думского ГПУ заявляла, что позиция Конституционного суда по делу Дадина свидетельствует о том, что статья 212.1 УК РФ соответствует Основному закону страны.

После очередного заявления оппозиции глава комиссии «единоросс» Александр Семенников привел другой аргумент: аналогичный законопроект, схожий с данным до последней запятой, уже внесен в Государственную думу фракцией КПРФ. «В чем логика внесения тождественного законопроекта, который уже рассматривается в Госдуме?», – поинтересовался он у Зубрилина.

«Мы выступаем с законодательной инициативой, чтобы с мест поддержать инициативу КПРФ в Государственной думы, и показать, что это не просто инициатива фракции, а у этого законопроекта есть поддержка в регионах, – заявил глава фракции КПРФ. – Если потребуется, мы из всех регионов, где есть фракции КПРФ, можем представить свои инициативы по этому законопроекту».

Инициативу коллег по фракции поддержала депутат Елена Шувалова. Парламентарий напомнила «единороссам» события начала 1990-х годов, когда в стране проходили массовые политические митинги и шествия. «Вот представьте себе Чубайса, Станкевича, Собчака, оштрафованными на 300 тысяч рублей. Представили? Я нет. А сейчас те же станкевичи, чубайсы и соратники собчаков штрафуют и даже привлекают к уголовной ответственности гораздо за меньшие демонстрации и выходы на улицы, чем те, которые они сами устраивали в начале 90-х, – заявила Шувалова. – <…> Сейчас судят депутата Дмитрия Локтева за то, что он вышел и просто постоял рядом с Рашкиным. Если у него будет третий суд – его лишат депутатского мандата. Вот для чего вы вводите эти нормы. Депутат не может выйти на улицу, не может свободно открыто встретиться со своими избирателями. До чего вы, борцы за демократию начала 90-х, довели правовые нормы страны?»

Депутат от КПРФ Евгений Ступин со своей стороны обратил внимание, что сейчас по «дадинской» статье судят муниципального депутата Юлию Галямину. «Судят за то, что она собирала подписи под исковым заявлением, собирала абсолютно мирно. Действия ни одного из этих людей не привели к каким-то разрушительным последствиям. Это статьи политическая, этих людей судят по политическим мотивам, и все, кто защищает эту статью – это адвокаты дьявола», – заключил он.

В заключительном слове Николай Зубрилин напомнил о событиях прошлого века. «В фашисткой Германии в 1931-33 годах были тоже определенные законы, и по тем законам было справедливо сажать и расстреливать, и это было справедливо с точки зрения тогдашних германских властей, – подчеркнул он. – Мы так далеко зайдем. Поэтому мы настаиваем на отмене 212.1».

Выслушав все выступления, глава комиссии Семенников предложил поддержать рекомендацию рассмотреть инициативу коммунистов на ближайшем заседании Мосгордумы, объявил голосование, и кое-кто из оппозиции даже поднял руку. В этот момент выяснилось, что как минимум у двух депутатов в папках с материалами к заседанию проекта этого постановления нет. «Прошу зачитать его полностью дословно», – заявила Шувалова.

После этого на пару минут воцарилась тишина, а когда Семенников все же начал зачитывать текст документа в нем обнаружился пункт о том, что депутаты считают упразднение статьи 212.1 неоправданным и создающим пробел в правовом регулировании. «Предлагаю этот пункт убрать, так как тут звучали и другие мнения», – быстро сказал Семенников.

«Совершенно невозможно работать, – пожаловалась в ответ Шувалова. – Нет документов, здесь [речь идет] только о награждении, этого постановления нет. Прошу вас полностью зачитать текст постановления, за который мы голосуем». «Все документы высланы по электронной почте», – заявил в ответ Семенников.

В итоге было все же решено перенести голосование на финал заседания, а думскому аппарату предложили разобраться в ситуации с отсутствующими документами.

Москва, Татьяна Дорофеева

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