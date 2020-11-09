Такси раздора: главы четырех регионов обратились к Мишустину с «просьбой»

Главы Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти направили в правительство РФ совместное обращение с просьбой не разрешать иностранцам работать в такси в качестве самозанятых. Как пишут «Ведомости», в кабмине подтвердили получение письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина и добавили, что оно прорабатывается.

Авторы обращения – мэр столицы Сергей Собянин, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернаторы Московской и Ленинградской областей Андрей Воробьев и Александр Дрозденко – считают, что иностранцы постепенно вытесняют с рынка россиян. Доля мигрантов среди таксистов составляет уже более 50%.

В связи с этим, руководители регионов просят Мишустина убрать из законопроекта о такси норму, которая позволит работать таксистами лицам, выбравшим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятость). По их оценке, нынешняя ситуация «влечет лишь обеспечение занятости для лиц, не являющихся гражданами РФ, и создание соответствующих проблем для регионов».

При этом, как говорится в письме губернаторов, допуск к перевозкам самозанятых с большой вероятностью приведет к прекращению в субъектах деятельности последних таксомоторных предприятий с водителями в штате и, таким образом, контроль за этим рынком полностью перейдет к агрегаторам.

Кроме этого, авторы обращения предложили устанавливать максимальное количество автомобилей такси для региона. Руководитель транспортного управления Ленобласти Михаил Присяжнюк пояснил, что таким образом регион сможет установить эффективную организацию конкуренции на рынке такси. «Выстраивается следующая формула: больше конкуренция (за лицензию на перевозки) – качественнее услуга – доступнее цена», – сказал он.

В письме к Мишустну губернаторы также отметили, что в общей сложности в их регионах около 178 000 легковых автомобилей такси, что составляет 45% от общего числа в стране.

Напомним, согласно действующим нормам, для перевозок в такси нужно оформлять ИП. В законопроект, который сейчас находится в Госдуме, внесена норма, позволяющая работать таксистами лицам, выбравшим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятость).

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 09.11.20

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