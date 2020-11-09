«Эпидемия» изнасилований: в Москве мужчина надругался над 16-летней девушкой

В Москве совершено очередное преступление против половой неприкосновенности. На этот раз задержан 37-летний мужчина по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки. По данным столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло 7 ноября в квартире на юго-востоке столицы.

По данному факты было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»). Подозреваемый задержан. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняет агентство «Москва», преступление было совершено на Яснополянской улице, пострадавшая – 16-летняя девушка. Подозреваемым оказался уроженец Курской области, который жил в столице и работал приемщиком товара в магазине.

Напомним, 4 ноября в подмосковной Истре мужчина выманил двух девочек с детской площадки и надругался над ними.

2 ноября в Москве мужчина напал на женщину в лесопарковой зоне вблизи 1-го Волоколамского проезда. Преступник избил ее и изнасиловал, после чего скрылся.

30 октября на улице Красный Казанец в Москве мужчина избил девушку, а затем изнасиловал ее.

20 октября москвичка сообщила, что водитель такси избил ее и изнасиловал.

18 октября в центре города, в квартире на улице Чаянова, двое мигрантов изнасиловали 14-летнюю девочку.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 09.11.20

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