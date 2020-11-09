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Понедельник, 9 ноября 2020, 15:57 мск

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В Бирюлевском дендропарке обнаружены пакеты с черепом и кистью правой руки: возбуждено уголовное дело

В Москве по факту обнаружения человеческих останков в Бирюлевском дендропарке возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, костные фрагменты человеческого тела неустановленного пола были обнаружены 8 ноября в овраге на территории Бирюлевского дендропарка. В частности, в полиэтиленовых пакетах были череп и кисть правой руки.

В настоящее время назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.

«Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Светлана Антонова

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