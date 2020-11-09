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«Пока это только надежда и шаг в нужном направлении»: лидер КПРФ поддержал «ремонт» правительства

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Кадровые перестановки в правительстве РФ являются шагом в правильном направлении. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогам встреч с кандидатами на должности министров и вице-премьера. «Ремонт правительства – это шаг в правильном направлении», – сказал он.

Как считает политик, очевидно, президент и глава кабинета министров прекрасно понимают, что кризис все больше охватывает планету – Германия и Франция под напором коронавируса «подняли руки вверх и решили отсидеться», а США все больше будет лихорадить – поэтому «решили в срочном порядке ремонтировать правительство».

«Сегодняшняя беседа показала, что они (кандидаты на посты в правительстве) представляют те проблемы, которыми предстоит заниматься, а Новак один из опытных министров будет координировать не только энергетику, но и промышленность. Есть определенная надежда, что что-то изменится в пользу производств и трудового народа. Но пока это только надежда и шаг в нужном направлении», – пояснил Зюганов.

При этом лидер КПРФ подчеркнул, надо тратить 20% бюджета на науку, образование и здравоохранение, чтобы «страна перестала вымирать и уверенно двигалась вперёд». «У нас нет даже половины», – обратил внимание он.

Зюганов также отметил, что с тем проектом бюджета, который «Единая Россия» большинством голосов продавила в Госдуме в первом чтении, ни одну из этих проблем решить невозможно, а предложения КПРФ были проигнорированы.

«Мы надеялись, что бюджет, который внесут в этом году, максимально учтет наши предложения, – сказал политик. – Но, к сожалению, Силуанов и Кудрин, вся эта команда «огрызков ельцинской эпохи», по-прежнему внесла бюджет, от которого развитием и не пахнет. Невозможно с таким бюджетом реализовать программу развития страны, остановить ее вымирание, в этом году потеряем 350 тысяч человек еще, и победить бедность».

Напомним, сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатов на несколько ключевых постов в правительстве. На должность главы Минэнерго выдвинут нынешний руководитель «Русгидро» Николай Шульгинов. Главой Минстроя претендует первый заместитель руководителя этого ведомства Ирек Файзуллин, на должность министра транспорта – гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, главы Минприроды – руководитель Минвостокразвития Александр Козлов, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики – гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Как предполагается, эти кандидатуры будут одобрены Госдумой на завтрашнем пленарном заседании.

Москва, Татьяна Дорофеева

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