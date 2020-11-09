Большинство регионов России на грани банкротства: дальше будет хуже

В России почти две трети регионов оказались на грани банкротства или в предкритической ситуации, что грозит обернуться большим оттоком жителей в столичные города и социальными конфликтами. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве с участием политиков и экспертов.

В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников констатировал, что экономическая ситуация в регионах крайне тяжелая.

«В соответствии законом, принятым в прошлом году, банкротство и внешнее управление осуществляется, когда доходы составляют только 85% расходов. На сегодняшний день из 85 субъектов РФ порядка 20 регионов находится в такой ситуации. Из оставшихся, минимум, половина находится на грани таких показателей. В результате, 2/3 находится в критической или предкритической ситуации», – сказал он.

Депутат также отметил, что «прибыльная» часть регионов – либо города-миллионники, где сосредоточились финансовые потоки, либо нефтегазодобывающие территории. «Бедные – те, где есть избыток рабочей силы, а производств и финансовых потоков – нет: Северокавказские республики – Карачаево-Черкессия, Дагестан – Тыва, Хакасия…», – пояснил Калашников.

По его оценке, такая ситуация связана с неэффективным управлением финансами в стране. «Федеральный бюджет рассуждает так: вы платите, а мы вам потом вернем. Но у субъекта нет денег. Он вынужден идти в коммерческий банк, занимать деньги и выплачивать соцплатежи. А государство возмещает платежи не по ставке, которую брал субъект, а по ставке, которую устанавливает минфин. А она меньше. И все это как снежный ком – с каждым годом все больше и больше», – подчеркнул парламентарий.

Калашников обратил внимание, что у регионов не хватает средств из-за дисбаланса налоговой системы, которая сложилась еще в 1990-е годы. «На муниципальном уроне нет налогов, на субфедеральном уровне – есть немного, но в основном почти все понимается на федеральный уровень. И с федерального уровня в виде субвенций, дотаций, по формуле выравнивания бюджетов – пускается вниз. Система сложилась в 90-х годах и преследовала политическую цель, чтобы регионы «не баловали», и каждый регион можно было бы держать на коротком поводке. Но сейчас это обросло законами налоговыми, системой, экономическими принципами. Условия для эффективного экономического развития у большинства регионов нет», – считает политик.

В результате, как отметил Калашников, региональные власти не могут выполнить даже обещания по социальным платежам. «Ни строительство дорог, ни переселение жилья – не являются основными причинами заимствований, которые делают субъекты. Это в основном социалка. Все многочисленные обращения связаны с тем, что не достигаются показатели еще майских указов 2013 года. Это все связано с тем, что бюджеты не в состоянии их выполнить», – пояснил он.

При этом депутат обратил внимание, что коронавирусный кризис только усугубил ситуацию. «Все жалобы на то, что не выплачиваются «ковидные деньги» – из той же серии. Это обострилось в начале отопительного сезона. Любой мэр и губернатор стоит перед дилеммой: пустить тепло в дома или выплатить повышенную зарплату. Понятно, что люди замерзнут. Отсюда идут неритмичность выплат и всяческое их ограничение»», – уточнил Калашников.

По его мнению, вторая волна роста заболеваемости коронавирусом негативно скажется на ситуации в регионах. «Коронавирус больнее всего ударил по тем регионам, где и так была слабая экономика. Эта вторая волна принесет больше негативных последствий, потому что первая – «вымыла жирок», компании потеряли запасы. А вот теперь очередной удар раздавит малый и средний бизнес. И крупный понесет убытки…» – опасается Калашников.

Как полагает депутат, при таких условиях Россия рискует оказаться перед угрозой социальных конфликтов. «Резкое ухудшение жизни может привести к оттоку людей из регионов – они поедут в Москву, и социальным конфликтам», – считает он.

Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов, также выступавший на пресс-конференции, со своей стороны отметил, что ситуация сегодня довольно тяжелая даже в мегаполисах. «Сейчас в более устойчивых позициях оказались регионы, где производство было основой. Там экономическим провал таким большим не был, не было таких массовых увольнений. А там, где сложилась так называемая постиндустриальная экономика – Москва, Санкт-Петербург, где много сервисов услуг, кафе, офисов, компаний, которые оказывали услуги компаниям – удар оказался наиболее сильным», – сказал он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 09.11.20

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