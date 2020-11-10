Зверская расправа в Подмосковье: задержан подозреваемый в жестоком убийстве двух женщин и нападении на ребенка

В Подмосковье задержан подозреваемый в жестоком убийстве двух женщин и покушении на убийство ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла поздно вечером 7 ноября в частном доме в Солнечногорске. Мужчина убил двух женщин 1976 и 1953 года рождения (мать и дочь), нанеся обеим множество колото-резаных ранений по всему телу. Он также напал на 6-летнюю девочку, которая находилась в доме. У малышки диагностированы ножевые ранения в области груди и шеи, но ей удалось выжить. В настоящее время ребёнок находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии.

Известно, что после жестокой расправы, подозреваемый обыскал весь дом и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по 105 УК РФ («Убийство) и ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В СКР уточнили, что подозреваемый доставлен в следственный отдел, его допрашивают. Предварительно мотивом убийства стал конфликт из-за денежного долга за оказанные им услуги.

Назначено проведение трех судебно-медицинских, молекулярно-генетической и дактилоскопической экспертиз. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данным СМИ одна из жертв преподаватель в РЭУ имени Плеханова, кандидат экономических наук Виктория Борковская. В убийстве подозревают уроженца Центральной Азии 1994 года рождения.

Москва, Александра Быстрицкая

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