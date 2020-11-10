«Нас ненавидят и армяне, и азербайджанцы, и грузины»: Жириновский обозначил проблемы на постсоветском пространстве

Жители Армении, Азербайджана и Грузии ненавидят Россию. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы. «Кроме крови, мы им за 30 лет ничего не дали», – сказал политик.

«Сейчас наши войска в Карабахе. А если начнут их убивать там, что будем делать? Опять будут призывы «Убрать армию из Карабаха!» – подчеркнул Жириновский. – Здесь сидели генералы, и тут кричали: «Убрать армию из Грузии!». Убрали. И Грузия на нас напала. Лучше бы армия осталось там. Кто принимал решение о выводе из Грузии нашей армии? Кто? Они все в отставке, или в могиле».

Лидер ЛДПР обратил внимание, что скоро исполнится 30 лет «разрушению СССР», в результате которого бывшие советские республики стали самостоятельными государствами, и заявил, что «теперь везде поставили войска». «Армия стоит в Душанбе, в Киргизии, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, ополчение в Донбассе: везде армия стоит. Так зачем же это делали? Горбачев же жив еще, может быть его призвать хотя бы к моральной ответственности?» – заявил политик.

«Зачем страну разрушили, а теперь армию везде поставили и гробы получаем? Летчиков сбили – наплевать, Баку заплатит нам! Два летчика в могиле будут лежать… В Турции посла убили – и все компенсации помидорами, виноградом и еще чем-то. Это позор! Царь бы такого не допустил», – сказал Жириновский.

При этом лидер ЛДПР напомнил поговорку о том, что «сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит», и заявил, что теперь «нас ненавидят и армяне, и азербайджанцы, и грузины». «Потому что, кроме крови, мы им за 30 лет ничего не дали», – пояснил парламентарий.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.11.20

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