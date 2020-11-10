Карабахский конфликт: эксперт назвал победителей и проигравших по военным канонам

В Нагорно-Карабахском конфликте по всем военным канонам победила Армения, отбившая атаку азербайджанских войск, и Нагорный Карабах, который сохранил суверенитет. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский военный эксперт Константин Сивков. По его оценке, подготовка к мирному урегулированию началась за несколько дней до подписания соглашения о прекращении боевых действий.

«Причина простая – Азербайджан понес очень тяжелые потери в личном составе и боевой технике, израсходовал большую часть боезапаса. Именно Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган), хорошо это понимая, обратился к Путину с предложением о стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Мероприятия, которые были проведены – подписание договора, подготовка контингента миротворцев – все это готовилось в течение этих двух-трех дней. Ночью пописали, а уже в 6 утра миротворцы вылетели», – сказал он.

Как считает Сивков, «обострение ситуации, когда введены российские миротворцы, уже невозможно». «Любая попытка будет пресекаться, как это было 8 августа 2008 года в Южной Осетии. Сейчас можно говорить, кто победил и кто проиграл в этом конфликте. Победила Нагорно-Карабахская республика по той простой причине, что она сумела сохранить свой суверенитет», – считает Сивков.

Эксперт пояснил, что с военной точки зрения не достижение цели является поражением. «Азербайджан потерпел военное поражение, поскольку целей операции не достиг, свою задачу оккупации всей территории не выполнил. Он оккупировал 20-25% территории, и был вынужден отказаться от дальнейших действий. Армения данную войну выиграла, поскольку сумела отразить нападение. Да, ценой какой-то части территории. Но это – победа. Армения, обороняющаяся сторона, сорвала возможность агрессии. Это простые критерии победы: если я отбил атаку агрессора, то я победил, даже если я потерял часть позиции и часть личного состава», – подчеркнул эксперт.

По его словам, учитывая степень военно-технического превосходства Азербайджана, армия обороны Нагорного Карабаха продемонстрировала «героизм, мужество и талант командования на всех уровнях от оперативного до тактического». «То, что они смогли сделать, это – фантастика», – уверен Сивков.

При этом эксперт раскритиковал организаторов беспорядков в Ереване. «Главные враги Армении – не азербайджанцы, а люди, которые устроили беспорядки в Ереване. Они являются фактически врагами армянского народа, и отличаются крайней степенью глупости, некомпетентности и трусости. Вместо того чтобы громить здания в Ереване, лучше бы они поехали сражаться в Нагорном Карабахе! Но их там не было. По моему твердому убеждению, армянским войскам нужно применить самые строгие меры по пресечению их действий», – заявил он.

При этом Сивков критически оценил действия главы Армении Никола Пашиняна. «Пашинян, по всей видимости, тоже слабо себе представляет, что такое вооруженная борьба. Я всегда считал, что он не соответствует занимаемой должности ни по деловым, ни по морально-этическим качествам», – сказал эксперт.

Кроме того, с его точки зрения, Азербайджан должен провести расследование по факту сбитого на армяно-азербайджанской границе российского военного вертолета Ми-24, и виновные должны понести наказание в соответствии с российским законодательством.

«Россия должна требовать от Азербайджана расследования, кто произвел стрельбу, и передать его под суд, причем, под российский суд», – заключил Сивков.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Москвы подписали соглашение о полном прекращении огня и военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно мирному договору, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией, будут размещены российские миротворцы. Документ также предусматривает возвращение Азербайджану Агдамского района – Ереван должен передать эту территорию Баку до 20 ноября 2020 года. Кроме того, Армения до 15 ноября 2020 года должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. «Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», – говорится в заявлении руководителей Азербайджана, Армении и России.

После объявления о прекращении войны в центре Еревана начались беспорядки. Недовольные потерей территорий Нагорного Карабаха протестующие ворвались в здание правительства, утроили там погром и драку. Пострадал спикер парламента Арарат Мирзоян – участники беспорядков вытащили его из машины и избили. Он был госпитализирован с травмами.

Накануне вечером на армяно-азербайджанской границе азербайджанская сторона из ПЗРК сбила российский военный вертолет Ми-24. По официальной информации, МИ-24 сопровождал автоколонну российской военной базы в Армении. Два члена экипажа погибли, один получил ранения и был эвакуирован армянской стороной в больницу. Президент Азербайджана лично позвонил российскому лидеру с извинениями просьбой передать соболезнования родным погибших военных и пожеланием скорейшего выздоровления раненому пилоту.

Москва, Александра Быстрицкая

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