Мэрия Москвы заявила о поддержке 44 тысяч организаций в условиях пандемии

В Москве меры по поддержке бизнеса в условиях ограничений, связанных с угрозой коронавируса, оцениваются примерно в 90 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Леонид Кострома сегодня на заседании Московской городской думы.

«В целом налоговых и иных финансовых мер поддержки было принято за последние месяцы чуть менее 90 млрд рублей, – сказал замглавы департамента. – Эти меры были связаны и с отсрочкой платежей по земельно-имущественным налогам для наиболее пострадавших отраслей, и освобождение бизнеса от арендных платежей, если бизнес арендует городское имущество, и многие другие».

В целом мерами поддержки на текущий момент воспользовалось более 44 тысяч организаций, в которых работает около 800 тысяч человек. «Это значимая доля экономики», – подчеркнул Косторма.

По словам чиновника, в мэрии продолжается выработка мер по поддержке бизнеса. «Никакой самоуспокоенности у нас нет», – заверил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.11.20

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