«В Москву может приехать два миллиона иностранных мигрантов»: в Мосгордуме сравнили нагрузку на соцсферу с ценой на патент

Мэрия Москвы не видит проблемы в социальных расходах на иностранных трудовых мигрантов. Как отметил на заседании Московской городской думы заместитель главы департамента экономической политики и развития города Москвы Леонид Кострома, цена патента покрывает все издержки, в том числе социального характера.

С вопросом об иностранных мигрантах к чиновнику обратился лидер думской фракции КПРФ Николай Зубрилин. «Стоимость патента 5 341 рубль. Но как вы знаете, никаких плановых пригласительных документов для завоза иностранной рабочей силы в Москву не ведется уже несколько лет. Сюда может приехать в течение года 100 тысяч человек с разными профессиями, а может два миллиона, – обратил внимание парламентарий. – Единственное условие – человек приехал из стран СНГ по безвизовому режиму, купил патент и может целый год ничем не заниматься. Таких может быть миллион, полтора или два – но на соцсферу нагрузка все равно остается, и возможно, что наш бюджет терпит убытки, потому что 5 тысяч – это копейки по сравнению с теми средствами, которые приходится тратить Москве».

В ответ замглавы департамента заверил, что мэрия использует экономические рычаги для воздействия на мигрантов. По словам Костромы, цена патента – 5 341 рубль – покрывает все дополнительные издержки, в том числе социального характера, которые несет город.

«Кроме того, прибывающие к нам из безвизовых стран мигранты должны покупать полисы добровольного медицинского страхования, беря на себя издержки по услугам связанным со здравоохранением, – уточнил он. – У коллег нет каких-то льгот по проезду, и так далее».

При этом для получения патента каждый трудовой мигрант проходит тестирование на знание законов и русского языка, и «его идентифицируем и по медицинским показаниям», сообщил чиновник.

Москва, Татьяна Дорофеева

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