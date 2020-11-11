Депутат Мосгордумы: В столице пустует слишком много новых квартир, которые могли бы достаться очередникам

В Москве пустует слишком много квартир в новостройках, которые мэрия могла бы выкупить по себестоимости и передать жилье очередникам. Об этом заявил депутат Мосгордумы Олег Шереметьев, выступая сегодня на заседании столичного парламента. По его мнению, существующих мер недостаточно.

«Застройщики многие годы не реализует квартиры и машиноместа, нужно как-то их стимулировать реализовывать, – пояснил Шереметьев, отметив, что считает недостаточными меры, которые заключаются в налогообложении по кадастровой стоимости жилой недвижимости через два года после сдачи дома. – Может быть, имеет, смысл ввести такое ограничение по использованию этой льготы на налог в течение двух лет, что она применима только для тех компаний, у которых нет квартир и машиномест, не реализованных более пяти лет, например?»

Однако оказалось, что мэрия никакой проблемы не видит. Замглавы департамента экономической политики и развития города Москвы Леонид Кострома заявил, что власти считают нормальной ситуацию, при которой девелоперу дается два года освобождения от налога на недвижимость для продажи квартир и машиномест. «В течение этого срока налогообложения на этот объект не происходит. После истечения этих двух лет данные объекты переводятся на налогообложение от кадастра, – пояснил он. – Текущая ставка для юрлиц – 1,7, ставка достаточно большая. И согласно графику, эта ставка будет в 2023 году увеличена до 1,8. Это достаточно мощная стимулирующая мера для девелоперов, чтобы достаточно быстро продавать квартиры и машиноместа».

Что касается предложения Шереметьева, то оно представляется чиновникам «не всегда справедливым», поскольку связывает «невозможность в той или иной степени распродать какой-то отдельный объект, который может быть проблематичным с точки зрения спроса по совсем другим причинам, с предоставлением отсрочки по другому объекту».

Однако этот ответ депутата не удовлетворил. «Многие годы стоят дома с пустыми квартирами, – подчеркнул парламентарий. – Если [жилье] не реализуется, пусть они по себестоимости отдают городу, чтобы расселять очередников, или пусть закладывается совсем небольшая прибыль. Пусть они не гонятся за сверхприбылями, ожидая, когда там наконец вырастет цена или кто-то даст то, что они хотят. Это будет их действительно стимулировать. У нас очередников огромное количество, очереди не двигаются».

В ответ чиновник предложил депутату «подумать над другими механизмами стимулирования девелоперов». «Я думаю, что девелоперы являются рациональными экономическими агентами, поэтому они сами в первую очередь заинтересованы в том, чтобы продать те квартиры, которые они построили», – заявил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.11.20

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