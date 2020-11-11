«Шпандорят одну высотку за другой»: в Мосгордуме обвинили мэрию в защите интересов девелоперов

Сегодня на заседании Мосгордумы столичное правительство обвинили в защите интересов девелоперов, которые «шпандорят одну высотку за другой», при этом новые квартиры несколько лет стоят невостребованными. «Я не считаю, что двухлетняя отсрочка [от налога на недвижимость] – это стимулирующая функция для продажи», – подчеркнула депутат Елена Шувалова.

«Если новые квартиры по два года не продаются, то стоит ли их вообще строить? – возмущенно заявила Шувалова. – Значит – в этих квартирах нет потребности. Здесь потребность в другом: у застройщиков – в своей прибыли, вот они и шпандорят одну высотку за другой, застраивая заводы, фабрики, транспортные депо – все. Скоро будут только одни квартиры, которые никак нельзя продать. И я не считаю, что двухлетняя отсрочка – это благо для московского бюджета. Ни в коем случае нельзя давать отсрочку и сохранять налоговые льготы для строительных олигархов, если они в течение двух лет не приносят должных доходов в московский бюджет».

Как считает депутат, девелоперы должны сразу платить налоги в бюджет. Тем не менее, по ее словам, в целом во внесенном 3 ноября законопроекте мэрия Москвы пошла по старому пути, отметила депутат: «богатым – льготы, бедным – увеличение налогов».

«Строители и транспортники в шоколаде, а медицина и образование ущемляются, потому что автономные бюджетные учреждения теперь будут по кадастровой стоимости платить земельный налог, цирки и планетарии – в тягачах, то есть вытягивают», – заявила Шувалова.

Депутат подчеркнула, что очень странно выглядит решение чиновников о переводе автономных учреждений на уплату налога с кадастровой стоимости – при том, что в бюджет столицы закладываются средства на компенсацию им этого налога. «Зачем перекладывать? Это очевидное лукавство, на кого оно рассчитано? Переводятся на повышенное налогообложение медицинские и образовательные учреждения, и видите ли будет компенсация из бюджета», – заявила Шувалова.

Парламентарий также обратила внимание, что в одном проекте мэрия фактически соединила восемь крупных поправок в столичные законы, и хотя в них есть политичное зерно, «одним хлопом» голосовать за них невозможно. «Я голосовать не планирую», – заявила она.

Эту позицию поддержали депутаты фракции КПРФ Олег Шереметьев и Евгений Ступин, обратившись с вопросом, зачем оставлять льготу для застройщиков. Кроме того, остались и вопросы по другим поправкам и претензиям Счетной палаты, которые были устранены. «Мы сегодня по вершкам просто проговорили», – заявил Ступин, предложив чиновникам мэрии «больше не позориться, и отдельно все обсуждать», внося поправки в разные законы отдельно.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения» был внесен мэром Москвы 3 ноября. В частности, поправки планируется внести в городские законы «О налоге на имущество организаций» (в части освобождения еще на пять лет от налога на имущество организаций железнодорожного транспорта общего пользования на Малом кольце МЖД, сокращения налога для океанариумов и тд), «О земельном налоге» (отмена льготы автономных, бюджетных и казенных учреждений), «О транспортном налоге» (автоматическое назначение льготы на основании сведений, полученных налоговым органом), а также в законы столицы «О патентной системе налогообложения» и «О торговом сборе».

Москва, Татьяна Дорофеева

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