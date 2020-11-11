В Мосгордуме предложили освободить от торгового сбора небольшие магазины шаговой доступности

Магазины шаговой доступности должны быть освобождены от торгового сбора, соответствующая поправка будет внесена в столичный парламент после принятия законопроекта мэра Москвы о налоговой льготе. Об этом сообщил сегодня на заседании Мосгордумы депутат от «Яблока» Сергей Митрохин.

Парламентарий пояснил, что москвичи, проживающие в его избирательном округе, очень часто жалуются на сокращение количества магазинов шаговой доступности – это небольшие торговые точки площадью до 50 кв метров. «В других округах тоже есть такая проблема», – отметил Митрохин.

«Предлагаю принять решение, что торговля через объекты стационарной сети с торговыми залами площадью до 50 кв метров освобождается от торгового сбора. Я такую поправку обязательно внесу, поправка к законопроекту в первом чтении будет предоставлена», – пообещал он.

Законопроектом мэра Москвы предлагается, в частности, на пять лет продлить действие льгот по торговому сбору для торговли в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях, цирках, в точках продажи печатной продукции, в культовых сооружениях, в части объектов бытовых услуг и книготорговых организаций. Кроме того, льготу по торговому сбору для ярмарок выходного дня предложено распространить на торговлю, осуществляемую на межрегиональных ярмарках.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.11.20

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