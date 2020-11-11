«Самим не противно?..» Законопроекты о «детях войны» вызвали крупный скандал в Мосгордуме

Сегодня в Мосгордуме разгорелся крупный скандал из-за альтернативных законопроектов о «детях войны», которые внесли представители КПРФ и «Единой России». Как передает корреспондент РИА «Новый День», политические оппоненты с таким жаром обвиняли друг друга в лицемерии, провокациях, аморальности, воровстве законопроектов и нежелании идти на компромиссы, что споры затянулись на несколько часов.

Первый законопроект представлял лидер думской фракции коммунистов Николай Зубрилин. Документ устанавливает социальные гарантии для москвичей, не достигших возраста 18 лет на 3 сентября 1945 года. Речь идет о ежемесячных денежных выплатах в 1 584 рубля из городского бюджета. При этом размер выплаты должен индексироваться один раз в год 1 апреля. «Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования», – зачитал Зубрилин, отметив, что в первоначальной редакции проекта закона говорилось, что право на эту выплату получают только те москвичи, которые не имеют других муниципальных или государственных доплат, однако впоследствии депутат внес редакторскую правку, снимающую это условие.

По данным Росстата, на 1 января 2019 года в Москве проживало 350 тысяч 900 граждан возрасте от 75 до 79 лет, от 80 и старше – 586 823 человека, от 85 и старше – 265 003 человека.

Второй законопроект был внесен «единороссами». Как честно призналась депутат Людмила Гусева, ее однопартийцы перед разработкой собственного документа изучили идеи коммунистов, которые парламентарий назвала декларативными и частично избыточными. Например, по ее словам, ежегодная индексация таких выплат и возможность обращения в суды уже определены Конституцией РФ, а также действующим федеральным и региональным законодательством. «Но главное – в проекте отсутствуют меры социальной поддержки, что фракция «Единой России» считает абсолютно несправедливым», – заявила Гусева.

В этой связи «единороссы» предложили просто добавить в список столичных льготников еще одну категорию – «дети войны». Размер выплаты партийцы решили отдать на откуп мэрии, которая должна будет сама устанавливать эту сумму в проекте бюджета, а к этому добавить льготы, в частности, на проезд в городском и пригородном транспорте, бесплатные путевки в санаторий и компенсацию за железнодорожные билеты к месту лечения и обратно. Кроме того, включила Гусева «тяжелую артиллерию» – этот законопроект одобрил городской Совет ветеранов.

«Наш долг – отдать дань уважения людям старшего поколения, детство которых было искалечено войной. Дети войны перенесли на себе все тяготы времени, они восстанавливали нашу страну после войны», – зачитала Гусева, при этом, не объяснив, почему ранее ее партия не соглашалась устанавливать льготы этой категории граждан.

В ходе обсуждения депутаты от КПРФ в полной мере воспользовались правом задавать вопросы редактору первого законопроекта – депутату Зубрилину, чтобы публично доказать, что его документ для «детей войны» окажется выигрышней, чем предложение «Единой России».

«Скажите, только раз за последние 8 лет наши коллеги из «Единой России» пытались убедить нас с вами, что данный законопроект абсолютно не нужен, и что все льготы у всех ветеранов уже есть, а тут мы внезапно стали единомышленниками?» – поинтересовался у коллеги по фракции Леонид Зюганов. «Согласен с вашим вопросом», – заявил в ответ Зубрилин.

«Почему необходима индексация, которая присутствует в нашем законопроекте, и отсутствует в законопроекте «Единой России»?» – подыграла главе своей фракции и депутат Екатерина Енгалычева. «Эта норма дисциплинирует исполнительную власть. Если не будет учтена индексация, то правительство Москвы будет действовать, как ему удобно», – ответил Зубрилин.

В итоге после часа «работы» в таком режиме спикер Мосгордумы Алексей Шапошников предложил завершить обсуждение. «Явно своему однопартийцу вы могли задать вопросы во время заседания фракции», – подытожил он.

Обсуждение законопроекта «Единой России» началось с провокационного вопроса. «С чем связан внезапный интерес «Единой России» к теме социальной поддержки москвичей? Не связан ли он с приближением выборов в Госдуму и желанием получить хороший пиар, притопив при этом другую партию?» – ехидно поинтересовался у Гусевой депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов.

Парламентарий сообщил, что ранее предлагал двум «уважаемым фракциям» отозвать свои законопроекты и разработать один общий, который гарантированно был бы принят Мосгордумой. Вероятно, Тимонов не предполагал, что его попытка стать миротворцем спровоцирует новый виток конфликта.

«Данный интерес [возник] не сегодня, – отбивалась Гусева. – Мы работали над этим документом, он возник не сейчас». Что касается совместной работы, то, по ее словам, на заседание фракции КПРФ приходили представители «ЕР»: секретарь политсовета «Единой России» Андрей Метельский, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и глава думской фракции Степан Орлов, однако «разговор не состоялся». «Это был отказ фракции КПРФ, поэтому сегодня не на нашей стороне эта проблема», – подчеркнула Гусева.

Это заявление возмутило коммунистов. Депутат Енгалычева заявила, что Метельского на заседание фракции никто не звал, депутатом Мосгордумы он не является, поэтому коммунисты попросили его покинуть встречу. «А вот председателю фракции предложили озвучить их предложение, – пояснила представитель КПРФ. – На что Шапошников сказал, что озвучил свое предложение Зубрилину, оно единственное: внести поправку, чтобы в проекте «Единой России» попало по возрасту столько же людей, сколько в проекте КПРФ. Больше никаких предложений не было. Это мы были готовы к тому, чтобы «Единая Россия» присоединилась к нашему законопроекту».

Депутат Евгений Ступин, в свою очередь, «кинул камень в огород» спикера Мосгордумы, уточнив, что коммунисты предупредили Шапошникова о нежелательности визита Метельского – однако председатель столичного парламента «пошел на обострение» и все же привел главного городского «единоросса».

Параллельно со скандалом из-за визита Метельского продолжались взаимные шпильки по спорным инициативам. «А вы оба законопроекта представляли в Совете ветеранов, или это было согласие в принципе с необходимостью поддержки «детей войны»?» – поинтересовался у «единороссов» депутат от КПРФ Павел Тарасов. Гусева заверила, что ветеранам дали прочесть оба законопроекта.

Отвечать на следующий вопрос Тарасова, с чем связано резкое изменение позиции «Единой России» по вопросу поддержки «детей войны» Гусева отказалась. «Сейчас пришло время», – уклончиво сказала она, не забыв подчеркнуть, что самим «детям войны» будет не важно, кто именно внес законопроект.

«Почему 9 лет «Единая Россия» отказывалась принимать этот законопроект? Вы в курсе, сколько людей умерло, не дождавшись этой поддержки?» – в свою очередь обратилась к Гусевой депутат-коммунист Енгалычева. «Я попрошу председательствующего снять этот вопрос», – заявила та, сообщив, что только что говорила об этом, и вообще готова отвечать только за тот документ, который партия поручила ей разработать и внести.

Между тем коммунисты не унимались – на вопросы Гусевой записалась практически вся фракция КПРФ. При выступлении Ступина внезапно пропал звук – депутат только успел сказать, что накануне в пакете документов к проекту «единороссов» видел отрицательное заключение Счетной палаты. «Есть ли заключение, какое оно и почему его нет в базе?» – спросил он, когда звук вновь появился. В ответ Гусева пообещала «достать заключение через несколько минут», и заверила, что «оно не является отрицательным».

После этого представители «ЕР» воспользовались временем, отведенным для выступлений, чтобы высказать коммунистам все свои обиды. «Сейчас у нас есть возможность сделать шаг вперед, и уже с 1 января выплаты этой категории пойдут. Но то, что сейчас вокруг этого законопроекта вы устроили, уважаемая оппозиция, это стыдно, – заявила директор ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания «Коломенское» Ольга Мельникова, которая перед этим несколько минут жаловалась на тяжелый труд соцработников, вынужденных менять памперсы прикованным к постели пенсионерам. – Нельзя же быть такими лицемерами. Вы говорите: «Сильным работу, слабым заботу», а в итоге только языки у вас работают!»

Правда, уже через минуту Мельникова сообщила, что, по ее мнению, внесение законопроектов должно быть «не только продиктовано временем, но и экономически обосновано». Судя по всему, это экономическое обоснование появилось только после того, как бюджет столицы в условиях пандемии стал дефицитным.

«Нам тут сейчас говорили про «стыдно». Я считаю, что стыдно воровать чужие законопроекты, – парировал депутат Тарасов. – По какой причине это вообще считается нормальным? А тем людям, которые в этом участвуют – им самим не противно?». Законопроект «Единой России» парламентарий назвал попыткой присвоить себе всю многолетнюю работу, которую вела КПРФ.

В итоге в роли миротворцев пришлось выступать депутатам других политических фракций. «Коллеги, надо менять атмосферу в Московской городской думе, – заявил «эсер» Тимонов. – Невозможно продолжать в том же духе. Парламент должен быть парламентом, решения должны приниматься в конструктивном и компромиссном диалоге. Призываю обе фракции отозвать оба свои проекта, приступить к консультациям и вынести нормальный общий проект, который, уверяю, мы примем просто на «ура».

Депутат от «Яблока» Сергей Митрохин со своей стороны отметил, что его фракция будет голосовать за оба законопроекта, однако отдал должное КПРФ – как той политической силе, которая много лет пробивала льготы для «детей войны».

В общей сложности по законопроектам о «детях войны» выступило более 20 депутатов, сообщил спикер Алексей Шапошников, подытоживая прения. При этом он не преминул упрекнуть КПРФ, напомнив, что в Германии соответствующий закон был принят еще в 60-х годах прошлого века, а в СССР коммунисты, «занимая все должности в этой стране, не приняли закон о «детях войны».

После этих слов кнопку «по ведению» с просьбой предоставить слово нажали депутаты от КПРФ Тарасов и Енгалычева. «Абсолютно аморально использовать статус председательствующего для нападок на фракцию и на коммунистическую партию, – заявил Тарасов, дождавшись, чтобы ему включили микрофон. – И это не может делаться в стенах Московской городской думы, тем более распространять заведомо неадекватные утверждения про то, что у нас в советское время… Тогда каждый из детей войны пользовался заботой государства, и ни один из них не находился в такой нищете, в которую загнали современные власти. И это на вашей ответственности. В свое время «Единая Россия» брала ответственность за происходящее в стране – так и несите ее!»

«Я выступал как депутат Московской городской думы, а не как ее председатель», – парировал Шапошников, которого, похоже, задели эти обвинения. «Председательствующий позволяет себе недопустимое, пользуясь своим статусом, подводит черту, чтобы после него не было выступлений, и дальше начинаются провокации», – заявила в свою очередь депутат Енгалычева, назвав даже само внесение схожего законопроекта провокацией «Единой России».

Явно уязвленный Шапошников предложил коммунистам отдать тексты законопроектов на лингвистическую экспертизу, чтобы доказать, что проект «единороссов» не был списан с документа КПРФ.

В этот напряженный момент слово взяла депутат Елена Шувалова, которая повторила свою утреннюю просьбу «вывести на экран окошечки всех присутствующих на заседании депутатов» – потому что отказы Шапошникова наводят на подозрения в том, что «никто не присутствует из тех, кто не выступает». Разумеется, Шувалова в очередной раз получила отказ.

На табло тут же появились сообщения о том, что слово просят депутаты от «ЕР» Александр Семенников и Кирилл Щитов. «Прошу сохранять тональность парламентской дискуссии», – призвал глава регламентной комиссии Семенников, пояснив, что Енгалычевой не следовало обвинять спикера Мосгордумы в провокациях.

В заключительном слове редактор первого законопроекта – глава фракции коммунистов Зубрилин не преминул отметить, что инициатива о «детях войны» вносится КПРФ в третий раз, в Госдуму аналогичный документ вносился семь раз, и каждое предложение блокировали «единороссы».

«Вот считают, сколько раз кто и что внес, вряд ли это поможет москвичам старшего поколения», – обиделась Гусева.

Когда дело наконец дошло до голосования в первом чтении, законопроект коммунистов закономерно поддержали только 17 парламентариев, двое голосовали против. Воздержались трое – «яблочница» Дарья Беседина, «эсер» Александр Соловьев и беспартийный сотрудник ВГТРК Андрей Медведев.

Инициатива «единороссов» получила 30 голосов членов партийной фракции и представителей сочувствующего ей депутатского объединения «Моя Москва», против проголосовал один Леонид Зюганов, воздержались вновь депутаты Беседина и Медведев.

Словно иллюстрируя абсурдность происходящего в Московской городской думе, на экране появилась картинка с компьютерной мышью и столовой вилкой.

Кадр из трансляции дистанционного заседания Мосгордумы

Представители думских фракций заявили, что намерены внести поправки ко второму чтению законопроекта «Единой России». Согласно решению Мосгордумы, поправки будут обсуждаться сразу на заседании, без предварительного рассмотрения на комиссиях.

Отметим, согласно данным сайта городской думы, первый законопроект «О детях войны» в Мосгодуму еще 15 июня внесла фракция КПРФ.

Второй документ, предполагающий поддержку этой же категории граждан, неделю назад внесла фракция «Единой России». Законопроект называется «О внесении изменений в Закон города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» в связи с установлением категории жителей города Москвы «дети войны» и перечня мер социальной поддержки для указанной категории».

КПРФ в течение многих лет безуспешно требовала принятия закона о «детях войны» на федеральном и региональных уровнях.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.11.20

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