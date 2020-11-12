Мэрия Москвы в условиях пандемии решила потратить на массовые мероприятия 1,7 млрд рублей

Мэрия Москвы решила потратить в следующем году более 1,7 млрд рублей на массовые мероприятия, несмотря на опасность новой волны коронавируса. Об этом сообщил глава комиссии Московской городской думы по делам общественных объединений и религиозных организаций Николай Зубрилин, выступая сегодня на заседании комиссии в ходе рассмотрения проекта бюджета.

«В разделе поведение массовых и общественных мероприятий в городе Москве запланировано на 2021 год 1 млрд 747 млн 870 тысяч рублей, и на 2022 и 2023 та же самая сумма, – обратил внимание Зубрилин. – Но как вы знаете, в связи с указом мэра Москвы, постановлением правительства и решением Московской городской думы, сегодня мы с вами оказались во втором периоде коронавирусных ограничений, поэтому проведение массовых мероприятий в Москве естественным образом будет сокращено. И это правильно».

В этой ситуации депутат предложил перенаправить 100 млн рублей на поддержку общественных объединений ветеранов, для которых, как выяснилось, на все три года мэрия решила выделить только 12 млн 100 тысяч рублей.

«Как вы относитесь к этому предложению? Этот вопрос обсуждается, все будет зависеть от нашего мнения и встречного движения должностных лиц», – подчеркнул Зубрилин.

Против этой идеи не высказался никто.

«В целом я поддерживаю ваше предложение, – сказала депутат от «Единой России» Маргарита Русецкая. – Особенно во второй части – не относительно сокращения бюджетных мероприятий, а изыскать деньги на поддержку ветеранских организаций. Они в очень скромных условиях живут, все время с протянутой рукой».

Зубрилин пообещал в ближайшее время внести соответствующую поправку к проекту бюджета.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.11.20

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