Госдума готова в срочном порядке принять законопроект о дистанционном образовании

Законопроект об электронном и дистанционном образовании может быть рассмотрен Госдумой 18 ноября. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой рекомендацией выступил думский комитет по образованию и науке. «Дистанционное образование – это данность, которой надо максимально эффективно пользоваться, это очевидно», – подчеркнул первый заместитель председателя комитета, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

В ходе обсуждения проблемы один из авторов документа, сенатор Лилия Гумерова обратила внимание, что в ситуации с введением дистанционного образования из-за угрозы коронавируса в Совет Федерации поступает огромное количество писем «от родителей и общественности». В верхней палате парламента «пришли к пониманию того, что данная часть правового поля нуждается в донастройке». Сенатор подчеркнула, что дистанционное обучение – временная и вынужденная мера.

Между тем, в российском родительском сообществе зреет мощный протест против перевода школьников на постоянное дистанционное обучение, отметил депутат Госдумы Олег Смолин. «Президент РФ говорил, что этого делать не собираются, министр просвещения говорил, [спикер Совета Федерации] Валентина Матвиенко специально об этом говорила, ваш покорный слуга как куратор профильного экспертного совета говорил. Но, тем не менее, идут массовые петиции с большим количеством подписей, и так далее», – пояснил парламентарий, подчеркнув, что в ситуации с коронавирусом речь идет не об электронном обучении, а о дистанционной форме образования, введенной временно из-за сложной эпидемиологической обстановки.

При этом депутат отметил, что основания для слухов о повсеместном и полном переходе на дистанционное обучение часто провоцируют сами чиновники, в том числе заявлениями, что «ЕГЭ якобы показал, что качество образования не падает». «Коллеги, просто ЕГЭ не показывает качество образования, он показывает качество обученности по некоторым предметам, – констатировал Смолин. – Спросите по другим (предметам), и вы увидите вопиющую функциональную безграмотность».

По словам депутата, слухи в родительской и педагогической среде подогревают также заявления некоторых региональных руководителей образования, «что у нас не хватает учителей, поэтому переведем на дистанционное обучение по тем предметам, по которым не хватает».

Депутат Госдумы Татьяна Касаева со своей стороны обратила внимание, что авторы законопроекта о дистанционном образовании сообщили о 82 положительных отзывах на документ из субъектов РФ, однако были и четыре отзыва против. Какие именно регионы отказались поддержать инициативу, на заседании комитета не прозвучало.

Как считает сенатор Гумерова, новый закон нужен, чтобы ответить на огромное количество вопросов педагогов, родителей и учеников, «чтобы все порядки четко были расписаны и правила поведения для всех случаев». «Мы сейчас не понимаем многого – время урока, сколько раз учитель должен выйти на связь, а если нет Интернета, если его скорость не позволяет, если нет компьютера», – пояснила она.

Однако при этом депутат Смолин подчеркнул, что дистанционное обучение сейчас фактически противоречит СанПиНу. «Расходятся в разы. Нельзя, чтобы ребенок больше 5 часов смотрел на экран компьютера – и что происходит на самом деле. Вот вам очень важная тема для порядков», – обратился парламентарий к Гумеровой.

В итоге на заседании комиссия единогласно поддержала проекта закона, подготовленный сенаторами Лилией Гумеровой, Дмитрием Василенко, Ильясом Умахановым и Григорием Карасиным. «Будем рекомендовать Государственной думе принять законопроект в первом чтении 18 ноября, – заключил Онищенко.

Законопроект был внесен в Государственную думу в середине мая этого года. Документ предполагает внесение поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Сенаторы предложили дать Минпросвещения право утверждать порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования и соответствующих дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения. Минобрнауки, соответственно, получает такие же полномочия по утверждению порядка при реализации образовательных программ высшего образования и соответствующих дополнительных профессиональных программ.

«Реализация законопроекта не повлечет негативных социально- экономических, финансовых и иных последствий и не потребует выделения дополнительных расходов из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Татьяна Дорофеева

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