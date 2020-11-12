«Мы не наблюдали моментов, которые бы вызывали ужас»: Мэрия Москвы заявила, что крупный бизнес не пострадал от пандемии

За период пандемии в Москве крупные системообразующие предприятия экономически не пострадали. В столичной мэрии не заметили «моментов, которые бы вызывали ужас», хотя и признали снижение налоговых поступлений. Об этом сегодня сообщил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров на заседании комиссии Московской городской думы по науке и промышленности.

«Мы весь год мониторили промышленные предприятия на предмет их экономического состояния, – рассказал чиновник, отвечая на вопросы депутатов от КПРФ Елены Янчук и Леонида Зюганова. – Если прийти к цифрам сухой статистики, то из крупных и средних предприятий за время пандемии у нас закрылось порядка 15». При этом часть из них уже была в процедуре банкротства, и пандемия просто ускорила этот процесс, уточнил Прохоров.

По его словам, только три предприятия за этот год переехали из Москвы в другой регион. «Остальные предприятия, которые системообразующие для города и крупные работодатели, экономически не пострадали, – заявил Прохоров. – Да, у некоторых произошло там снижение выручки, из-за этого мы увидели там небольшое снижение по налогам, но таких моментов, которые бы вызывали ужас, – мы не наблюдали».

Как считает чиновник, волноваться за бизнес в следующем году тоже не следует: мэрия считает уже принимаемые меры поддержки «абсолютно адекватными», которые «нормально отражаются на экономике предприятий», поэтому никаких дополнительных мер столичное правительство решило на 2021 год не закладывать.

Попутно на заседании выяснилось, что в предыдущие годы мэрия в бюджете выделяла неоправданно большие суммы на субсидии малому и среднему бизнесу – и эту статью расходов можно ужать как минимум на треть без ущерба для развития бизнес-среды. Снижение объема субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и инновационных компаний с практически 1,2 млрд до 780 млн заметил депутат из объединения «Моя Москва» Валерий Головченко. «Как вы оцениваете последствия такого понижения?», – спросил он чиновников.

«Когда я над бюджетом работал, у меня сердце два раза прихватывало, – признался депутат. – Смотришь бюджет департамента предпринимательства – сокращаем поддержку МСП, смотришь промышленность – опять сокращаем субсидии на поддержку МСП».

«Пока никак не оцениваем, – сказал в ответ Прохоров. – Оценивать будем по итогам исполнения бюджета. А строчка снизилась по одной причине: мы проанализировали траты по этой статье за последние несколько лет, и пришли к выводу, что у нас потенциально заявок будет на эту сумму, может чуть больше или меньше. Поэтому мы просто резерва не стали делать при условии, что нас и так ожидает не очень простой год с точки зрения бюджетного обеспечения». «Мы рисков для предприятий, которые могут не получить субсидии, по этому постановлению не видим», – заверил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.11.20

Ереван закрыл небо для полетов над Арменией и Нагорным Карабахом. / «Все делают это»: москвички вышли на акцию в поддержку Дзюбы (ФОТО). / «Что происходит с подростками?» Психическое состояние старшеклассников вызывает большую тревогу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»