«То порнография влезает, то не хватает чего-то»: в Мосгордуме раскритиковали школьную электронную платформу МЭШ

Сегодня на заседании комиссии Мосгордумы по науке и промышленности прозвучала резкая критика по поводу работы Московской электронной школы (МЭШ), которая используется для дистанционного обучения старшеклассников и которую рекламирует столичная мэрия. Парламентарии назвали этот ресурс безобразным и безуспешно попытались узнать, сколько еще средств планируется направить на развитие этой системы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в департаменте образования предпочли не отвечать на вопрос о сумме бюджетных средств, запланированных в 2021 году на развитие МЭШ. Вопрос депутата от КПРФ Любови Никитиной остался без ответа. Парламентарии решили повторить его завтра на заседании думской комиссии по образованию.

Вопрос об объемах финансирования Никитина задала заместителю руководителя департамента образования и науки Москвы Антону Молеву. «Сейчас у нас вся учащаяся молодежь сидит дома за компьютерами, иногда в одной комнате и одной квартире по 2-3 учащихся, которые делят гаджеты, – сообщила она. – Как это в бюджете отражено, развитие дистанционного обучения?»

Замглавы департамента в ответ заявил, что вопрос о дистанционке будет «подробно освещен завтра на комиссии по образованию, потому что она профильная, а не по науке и промышленности».

«Средства, необходимые для того, чтобы с одной стороны поддерживать качественно работоспособную платформу Московская электронная школа (МЭШ) с точки зрения ее содержания – эти ресурсы заложены по нашему департаменту, – пояснил он. – В том числе, значительную роль в ее поддержке играет ряд наших подведомственных учреждений, наш городской педагогический университет и профильное сообщество учителей».

Кроме того, чиновник сообщил, что поддержку нуждающимся в ней семьям с детьми оказывает и департамент труда и соцзащиты. В частности, была закуплена и выдана школьникам необходимая техника. Правда, не всем, а только включенным в реестр департамента.

«Помимо этого наши школы обладают достаточным ресурсом не только для того, чтобы обеспечить учителей, но и в тех пределах, которые есть в их распоряжении предоставить во временное пользование семьям нуждающимся. Естественно, не 100% обучающихся, таких ресурсов не в одной школе нет, а тем, кто действительно нуждается», – сказал Молев.

Этот ответ не устроил депутата. «Я не получила ответа, видимо, плохо задала вопрос. Меня интересуют деньги, – возразила Никитина. – Я знаю, что безобразно работают платформы дистанционного образования, все жалуются: то порнография там влезает, хакеры всовывают, то еще что-нибудь не то, то просто зависает все, то не хватает там чего-то. Меня интересовали деньги на это».

«И меня также очень интересует этот вопрос, – поддержал коллегу по фракции КПРФ председатель думской комиссии по науке и промышленности Леонид Зюганов. – Но по-настоящему это [вопрос] к комиссии по образованию. Завтра мы его зададим. Хотя если Антон Ильич сможет это прокомментировать…».

Судя по отсутствию ответа на заседании, которое проходит в форме видеоконференции, Молев не захотел говорить о сумме, выделенной на поддержку и развитие скандально известной системы МЭШ. Депутат Никитина пообещала повторно задать вопрос завтра на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.11.20

Россияне рассказали, как видят работу в офисе в ближайшие годы. / Россия ввела ответные санкции против Германии и Франции из-за Навального. / «Мы не наблюдали моментов, которые бы вызывали ужас»: Мэрия Москвы заявила, что крупный бизнес не пострадал от пандемии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»