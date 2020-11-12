В департаменте образования Москвы засекретили суммы на премии педагогам

Департамент образования Москвы засекретил бюджетные средства, потраченные на премии педагогам в условиях пандемии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это выяснилось сегодня на заседании комиссии столичного парламента по науке и промышленности – заместитель главы ведомства Антон Молев отказался называть сумму, пообещав все же сделать это завтра.

В ходе обсуждения проблем образования, депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов сообщил, что в воскресенье встречался с родителями, которые очень озабочены темой «дистанта» и Московской электронной школы (МЭШ). «Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется, в том числе, на базе проекта МЭШ, внедрение которого в образовательную среду вызывает у родителей и общественности целый ряд вопросов, – пояснил Тимонов. – Первый: какова общая сумма средств бюджета, потраченная на реализацию этого проекта – приобретение программных продуктов, разработку образовательных материалов и так далее. И второй: какова сумма средств бюджета Москвы, потраченная на премирование педагогических работников за пользование названными электронными материалами?»

Замглавы департамента образования оказался совершенно не настроен сегодня называть конкретные суммы бюджетных средств, связанных с МЭШ. «Все, что касается средств, заложенных в бюджет <…> на комиссии во вторник, на той самой которую назвали самой демократичной, все ответы были даны, – заявил он. – Ровно на то, какие ресурсы были заложены в бюджет, чтобы МЭШ была поддержана, развивалась, минимизировала все риски связанные с технологической какой-то тематикой».

О премиях учителям Молев говорить также отказался, пообещав назвать их завтра на заседании думской комиссии по образованию.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.11.20

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