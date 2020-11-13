Торговля детьми в Москве: женщина пыталась продать своего ребенка за 500 тысяч из-за «сложной жизненной ситуации»

В Москве задержана 24-летняя женщина после попытки продать своего ребенка в Интернете. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, женщина разместила объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. В переписке с потенциальными родителями она заявила, что готова отдать ребенка за 500 тысяч рублей.

«Купля-продажа» должна была состояться 12 ноября в одном из ресторанов на севере Москвы. Подозреваемая написала расписку и передала ребенка покупательнице. Однако сделка проходила в рамках оперативных мероприятий. Женщина была задержана с поличным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). В ходе допроса женщина заявила, что пошла на продажу малыша из-за сложной жизненной и материальной ситуации.

В настоящее время ребенок помещён в детское учреждение, где находится под наблюдением врачей и специалистов. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения.

Напомним, в начале октября этого года 25-летняя женщина была задержана в кофейне на востоке Москвы за попытку продать свою новорожденную дочь за 300 тысяч рублей. Она также разместила объявление в Интернете.

5 марта 2019 года в одной из квартир на востоке Москвы 24-летняя уроженка Киргизии также отдала ребенка покупательнице и написала расписку. Она также разместила объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери в Сети и назначила цену за «удочерение» в 1 млн рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 13.11.20

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