российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 ноября 2020, 13:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Сейчас кашлять нельзя»: спикер Совета Федерации сообщила о своей болезни

Фото: кадр из трансляции заседания в Совете Федерации

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко сообщила о своем простудном заболевании. Политик заверила, что точно не инфицирована коронавирусом, поскольку недавно проходила проверку на COVID-19.

Открывая заседание сегодня заседание Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, во время вступительной речи Матвиенко несколько раз закашлялась, а в итоге была вынуждена сообщить, что простыла.

«Сейчас кашлять нельзя. Но у меня честно не ковид, я проверена. Просто простуда, я прошу меня извинить», – сказала Матвиенко, после чего вновь несколько раз прокашлялась.

Заседание проходит в формате видеоконференции, темой встречи заявлено «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.11.20

Сжигают дома и бегут: армяне покидают районы Карабаха, отданные Азербайджану. / ФАС не видит сговора производителей в росте цен на сахар. / В случае победы Байдена демократы сделают Клинтон постпредом в ООН. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Совет Федерации

«Проводим обсуждение»: минтруд РФ пообещал разобраться с зарплатой учителей

В Совете Федерации обвинили минздрав РФ в срыве поручения Путина

«Не надо такую историю затевать в стране»: Совет Федерации предложил отменить маркировку для части лекарств

Совет Федерации без вопросов одобрил законы о Конституционном суде и правительстве

«Мы заботимся о вашем здоровье»: в Совете Федерации появились кабинки для дезинфекции сенаторов

«Потребуется рост тарифов более чем на 30%»: в Совете Федерации презентовали федеральную схему обращения с отходами

«Это большой проблемный вопрос»: в России 169 мусорных полигонов находятся вблизи аэропортов

Сенатор Клишас объяснил запрет публикации особого мнения судей Конституционного суда

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Политика, Россия, Совет Федерации,