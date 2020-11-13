«Сейчас кашлять нельзя»: спикер Совета Федерации сообщила о своей болезни

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко сообщила о своем простудном заболевании. Политик заверила, что точно не инфицирована коронавирусом, поскольку недавно проходила проверку на COVID-19.

Открывая заседание сегодня заседание Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, во время вступительной речи Матвиенко несколько раз закашлялась, а в итоге была вынуждена сообщить, что простыла.

«Сейчас кашлять нельзя. Но у меня честно не ковид, я проверена. Просто простуда, я прошу меня извинить», – сказала Матвиенко, после чего вновь несколько раз прокашлялась.

Заседание проходит в формате видеоконференции, темой встречи заявлено «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.11.20

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