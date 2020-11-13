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Пятница, 13 ноября 2020, 14:26 мск

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Косовские власти ввели комендантский час в семи муниципалитетах

Сегодня на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Приштине и шести других муниципалитетах Косово и Метохии начинается действие комендантского часа. Запрет на пребывание на улицах и общественных местах введен с 7 вечера до 5 утра для лиц, не имеющих соответствующего разрешения, передает «Балканист.ру».

Новые ограничительные меры, одобренные накануне «правительством» самопровозглашенной республики, действуют не на всей территории края. В зависимости от эпидемиологической ситуации органы местного самоуправления могут сами вводить комендантский час и регулировать режим работы предприятий общественного питания.

Сейчас в так называемую «красную зону», помимо Приштины, вошли муниципалитеты Подуево, Южная Митровица, Печ, Джаковица, Гнилане и Урошевац.

За минувшие сутки в самопровозглашенной республике было выявлено 767 случаев заболевания, из них 343 – в Приштине.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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