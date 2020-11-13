Экономист назвал рецепт для стремительного развития России

Россия способна увеличить в 1,7 раза ВВП на душу населения за счет повышения уровня доверия россиян друг к другу. Об этом сообщил декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор экономических наук Александр Аузан, выступая сегодня на заседании Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации по теме «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства».

Ученый обратил внимание, что задачу в полтора раза увеличить ВВП России, поставленную президентом в 2018 году, ряд экспертов назвал невыполнимой, но такое развитие, по его мнению, вполне реально. «С моей точки зрения это возможно, и очень важно, – сказал Аузан. – Потому что перед кризисом мы были на 54 месте по этому показателю. Это непозволительно для страны, в которой есть технологические возможности».

По словам доктора наук, внешняя экспертиза показывает, что Россия способна увеличить ВВП не в 1,5 раза, а даже в 1,7. Французские экономисты Жан Алан и Пьер Кагук сделали вывод, что производительность экономики страны прямо зависит от уровня доверия ее населения. «Если бы страны имели такой уровень доверия, как в Швеции – а Швеция лидер в Европе по уровню доверия человека к человеку – то ВВП на душу населения в Британии был бы на 7% выше, в Германии на 9%, а в России на 69%, – заявил Аузан. – Это главный ресурс нашего развития».

При этом декан факультета МГУ подчеркнул, что доверие только на 20% зависит от генетических факторов человека. Это способность, приобретаемая в большей степени, чем интеллект – который на 80% зависит от полученных генов, или такие черты личности, как экстравертивность и нервозность, которые на 40% обусловлены наследственностью. «Даже религиозные и политические предпочтения – это на 25% наследуемые качества, – сказал Аузан. – А доверие – нет. От 5% до 20% всего роль наследственности в доверии, то есть это очень эластичный фактор».

По его словам, разные замеры показывают, что в Эстонии удалось почти в два раза поднять уровень доверия в обществе. «Определенные действия власти и правительства могут приводить к значительным эффектам», – пояснил он.

Сейчас Россия по уровню так называемого обобщенного доверия – то есть количеству положительных ответов на вопрос «Можно ли доверять большинству людей?» – занимает место ниже большинства развитых стран. Так, в РФ этот показатель оценивается в 25%, в Южной Корее в 33%, в Китае – 64%, в США – 37%, в Германии в 45%, а в Швеции в 63%.

По результатам исследования, проведенного в России в июле-августе 2020 года, членам своей семьи полностью доверяет 82%, соседям – 21%, лично знакомым людям – 27% россиян, а тем, с которыми встретились впервые, готовы верить только 2% жителей РФ. При этом люди старше 45 лет и с высшим образованием доверяют больше остальных.

«Важный для меня вывод: наша стартовая позиция невысокая, но с большим потенциалом роста», – подчеркнул Аузан, пояснив, что пусть не полностью, но в некоторой степени в нашей стране доверяют соседям 76%, а лично знакомым – 88% россиян.

При этом доверие к институтам власти в РФ, в отличие от доверия людей друг другу, оказалось на довольно высоком уровне. «Доверие правительству – при том, что оно всего 49% – выше, чем в большинстве ведущих стран, за исключением Китая», – уточнил доктор наук. После глобального локдауна, как показало исследование, в России появился новый лидер доверия: цифровые платформы, которые собрали 59% доверия россиян.

«Фактически появился новый способ поддержания доверия, который связан с технологиями, основанными на искусственном интеллекте: администрирование через рейтинги, через соблюдение пользовательских соглашений. Да, мы понимаем, что за этим тоже стоят люди, но ветер дует в наши паруса, идет форсированная цифровизация благодаря пандемии и форсированное распространение цифровых платформ», – подчеркнул он.

По его оценке, если Россия грамотно воспользуется ситуацией, это поможет нарастить ВВП в полтора раза «или даже в большей степени, я бы сказал, примерно за десятилетний период». Для этого нужно поддерживать развитие и конкуренцию цифровых платформ, и возможно, придется ввести должность «цифрового омбудсмена».

Резкое снижение транзакционных издержек на цифровых платформах даст стране рост товарооборота и снижение безработицы, считает доктор наук. Этот эффект, по его мнению, может проявиться за один-два года. Цифровые платформы на крупных предприятиях заменят более сложные и тяжелые механизмы управления на сетевой менеджмент, это даст эффект в росте производительности труда «благодаря тому, что мы снимаем силы трения на стыках».

Как полагает Аузан, цифровизация может снять одну из основных проблем, которую ученые выявили при проведении полевых исследований: это страх предпринимателей перед непредсказуемостью силовых структур. В опросах, которые проводились в регионах, около 30% россиян заявляли, что готовы начать собственный бизнес, но реально на этот путь встают только 3%, поскольку остальные пасуют перед высокий уровнем неопределенности и непредсказуемости действий силовиков.

«Надо переходить со схемы, когда этот контроль поделен, и силовые службы могут выступать инструментами конкуренции, к системе консолидированного политического контроля с учетом экономических последствий действий силовых служб, – подытожил Аузан. – В СССР с 1953 по 1991 год такая схема действовала: «ЦК не цикнет, ЧК не чикнет», и это было правильно. Мне кажется, нам нужно найти новые инструменты реализации этого».

Еще одной точкой роста может стать рост селективности налогов – наделение налогоплательщиков правом самим определять, на что пойдет часть уплаченных ими средств. Первый шаг к этому и к прогрессивной налоговой шкале уже сделан – введен 15% налог на доход свыше 5 млн рублей в год, и дополнительные 2% пойдут на лечение детей. Как считает Аузан, будущее за такими селективными налогами, когда сам налогоплательщик принимает решение, куда двигать эти дополнительные 2%.

«Я бы сказал, что неизбежное увеличение налогообложения среднего класса надо обменять на данные налогоплательщику права контроля и решения, куда направлять эти средства», – уточнил он.

По словам Аузана, предварительные расчеты проводились с главой Счетной палаты России Алексеем Кудриным в ходе работы над стратегией «Россия 2018-2024». Тогда выяснилось, что 28% россиян тогда поддержали эту идею, которая позволит улучшить контроль за расходуемыми средствами, однако основной эффект будет достигнут в другом направлении: в несколько раз вырастет доверие населения к правительству.

«В Англии, когда были приняты такие меры в 17 веке, в 17 раз выросло кредитование правительства при падении ставки в пять раз, – сообщил он. – Вовлечение сбережений населения, тех 40 трлн, которые у нас в сбережениях, но не в инвестициях, это огромные и очень важные перспективы».

Что касается инновационной активности, то, как полагает Аузан, ее могут дать образовательные усилия – правда, не раньше, чем лет через 7-9. Инновационный скачок в западных странах был построен на индивидуалистических культурах, в восточных – на коллективистких, а Россия находится на медиане, напомнил ученый. «Мы – страна двоякодышащая, мы индивидуалисты и коллективисты, – пояснил он. – У нас в мегаполисах и за Уралом – высокий индивидуализм, но в многочисленных районах коллективизм. И то, и другое может быть источником роста, это доказала мировая история экономики».

«Если мы через образование, через создание схем в агломерациях, развитие общественных пространств через разные инструменты изменения культур и институтов найдем способ соединить индивидуализм и коллективизм, и вот здесь сделать доверие между этими очень разными группами российского населения – я думаю, мы запустим мощнейший двигатель нашего социально-экономического развития», – заключил Аузан.

Москва, Татьяна Дорофеева

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