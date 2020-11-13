Эксперт: В России осталась одна хорошая новость – Путин все еще наш президент

Негативный информационный фон позволяет легче управлять россиянами. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, в России на федеральном уровне осталась одна позитивная новость – Владимир Путин до сих пор наш президент.

Эксперт обратил внимание, что сегодня российское информационное пространство тонет в негативе. «Стоит заглянуть на ленту новостей, понимаешь, что хороших новостей нет. Вот сейчас откроем «Яндекс.Новости» и посмотрим. Первая новость – «Минимальные цены на водку и шампанское в розницу повышаются» – отлично. «Задержанного мэра Томска подозревают в превышении полномочий» – прекрасно. «Кремль назвал обстоятельства, позволившие принять извинения Баку за Ми-24» – чудесно. Еще – «Жители переходящих Карабаху территорий сжигают свои дома» – круто», – отметил Калачев.

По его словам, эта тенденция особенно обострилась в последние годы. «Что касается позитивной повестки, кроме того, что «ополаскиватель для рта снижает риск заражения коронавирусом» – честно говоря, сомнительная хорошая новость – вообще ничего позитивного не вижу. Еще в центре Москвы прошла акция в поддержку Дзюбы… Что случилось за последние годы… мы ушли в сплошной негатив. До этого как-то пытались повлиять на социальное самочувствие экспансией добрых новостей», – сказал политолог.

Как считает Калачев, в формировании негативной информационной повестки может скрываться манипулятивная составляющая. «То, что хороших новостей нет в принципе – это, конечно, жуть. Думаю, что у нас новостные потоки формируются в ручном режиме, а запуганными людьми легче управлять. Когда идет один сплошной негатив и «лишь бы не было войны», проще манипулировать. Получается, что на самом деле все вокруг ужасно – опасно, вирусы, санкции, войны, но есть хорошая новость – Путин все еще наш президент. Может быть, в этом есть какая-то манипулятиваня составляющая», – пояснил он.

В то же время такая ситуация дает шанс региональным властям выделиться на общем фоне. «Понятно, что медийная и народная повестка не совпадают. Может быть, как раз поток негатива с федерального уровня дает новые возможности мэрам и губернаторам. Они могут формировать свою повестку с локальными хорошими новостями и делать на этом рейтинг», – отметил эксперт.

Калачев также обратил внимание, что мэр Москвы Сергей Собянин уже давно эксплуатирует такой подход. «Это тоже элемент манипуляций. У губернаторов и мэров есть возможность показать, как здорово и прекрасно жить в Екатеринбурге, Челябинске или Москве. На региональной повестке сердце отдыхает. Между прочим, в Москве все хорошие новости связаны с Сергеем Собяниным, хотя он тоже нас в последнее время подводит – рассказывает, что у нас не все хорошо с коронавирусом», – заключил Калачев.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 13.11.20

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