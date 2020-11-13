«Дети теряют зрение и получают тахикардию»: дистанционное обучение в школах обернулось серьезной проблемой

Дистанционное обучение обернулось для школьников проблемами со зрением, психикой и другими тяжкими последствиями для здоровья. Об этом на заседании за круглым столом в Общественной палате Москвы заявили родители учеников, возмущенные продлением «дистанта». Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе дискуссии чиновники и официальные «общественники» при поддержке «психологов» пытались всех убедить «вынужденно» потерпеть, а в департаменте образования признали, что разрекламированная Московская электронная школа (МЭШ), в которой родители обнаружили системные ошибки, создавалась не для дистанционного обучения.

Чиновники испугались прямого эфира

Мероприятие в Общественной палате Москвы еще до его начала приобрело скандальный характер. Информацию о предстоящем круглом столе «Дистанционное образование в период коронавируса» распространяли в соцсетях. В частности, в паблике «Школа наше дело» в «Фейсбуке» сегодня было опубликовано сообщение, что власти столицы наконец услышали родительскую общественность, и следить за обсуждением можно будет в режиме онлайн. Чуть позже модераторы сообщили, что трансляцию из Общественной палаты отменили. В итоге прямой эфир со встречи в Общественной палате вели родители в «Инстаграм».

Миф развенчан

Как и можно было ожидать, на заседании в ОП представители столичной мэрии и официальные общественники пытались заговорить проблему, убеждая, что дистанционное образование – временная и вынужденная мера. В качестве «тяжелой артиллерии» организаторы встречи устроили прямое включение с главным врачом «ковидной» больницы в Коммунарке Денисом Проценко, который рассказал о тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, в реанимации находятся пациенты с реальным риском смерти – «и, к сожалению, они у нас происходят каждый день».

Между тем представитель родительской общественности Илона Менькова со своей стороны обратила внимание, что смертность детей от коронавируса в Москве равна нулю. «Это очень важная новость для нас», – сказала она, отметив, что детей с тяжелыми осложнениями оказалось всего 4,3%. – Мы теперь знаем, что ковид наших детей не убивает. Еще вчера в головах наших родителей сидел миф о том, что это страшное заболевание, которое убивает детей. Теперь этот миф развеян».

По ее словам, доводы мэрии Москвы о введении «дистанта» ради здоровья детей оказался несостоятельным. «Большинство детей переносят коронавирус не тяжелее сезонных ОРВИ или гриппа. <…> Мы считаем, что мотив отправить школьников на дистанционное образование для сохранения их здоровья и жизни не аргументирован фактической статисткой заболевания», – подчеркнула Менькова.

«Глаза становятся красными, как у кроликов»

В ходе дискуссии представитель инициативной группы родителей Инна Гориславцева заявила, что «дети фактически утратили часть своего здоровья» не из-за коронавируса, а в результате дистанционного обучения, когда школьники по 10 часов вынуждены проводить перед компьютером.

«У детей повсеместно – падение зрения. Родители пошли валом к офтальмологам. У детей глаза становятся красными, как у кроликов. Наши дети жалуются на депрессию, на головную боль, на бессонницу. У многих детей появилась тахикардия», – пояснила представитель родительской общественности, отметив, что ее собственная дочь в результате дистанционных занятий и бесконечных сбоев в МЭШ заявила, что «устала и хочет покончить с собой».

«У нас таких жалоб от родителей, у детей которых стали появляться суицидальные мысли, поверьте, достаточно. Мы бережем жизни наших бабушек и дедушек, но мы калечим будущее своего поколения, своих детей!» – констатировала Гориславцева.

«Врачи должны оценить долгосрочные последствия в отношении здоровья наших детей – падение зрения, плоскостопие, развитие сколиозных заболеваний, – потребовала она от лица родителей Москвы. – Нам говорят, что это временно – но давайте посмотрим правде в глаза... Казуистическая ситуация, средний – сидит дома, младший и старший – ходят в школу и колледж, мама с папой ходят на работу, прекрасно инфицируются в транспорте и на работе. Все это начинает напоминать очень рачительного хозяина, который так любит свою собачку, что рубит ей хвостик по кусочку».

«Давайте принимать меры, но с учетом утраты когнитивных способностей наших детей, утраты зрения, и того, что эти дети, которые сейчас занимаются физкультурой дома на коврике, должны будут идти в армию, – предупредила Гориславцева. – Я подозреваю, что в армию идти будет некому».

По ее мнению, при дистанционном образовании в массовом порядке нарушаются положения СанПиН, которые запрещают школьнику проводить перед компьютером длительное время. Но фактически «платформа МЭШ вынуждает их присутствовать по 6-7 часов перед монитором, а потом начинаются еще домашние задания…»

По причине сбоя МЭШ…

Родительская общественность выразила возмущение, что в МЭШ считается возможным выполнение домашнего задания за 15 минут. Как сказала Гориславцева, это невозможно, и никто не проводил проверку сложности и объема этих заданий. По ее словам, в среднем только на одно домашнее задание требуется час-полтора. Например, по истории детям нужно подготовить презентацию из 8-10 слайдов, что даже взрослый не успеет сделать за 15 минут.

«Один из тестов по истории у нас вдвоем – я помогала дочери сделать его – занял два с половиной часа, – рассказала Гориславцева. – Как при такой зрительной нагрузке сохранить зрение? У моей дочери оно уже упало на полторы диоптрии».

Родители московских школьников потребовали, чтобы все задания, которые появляются в МЭШ, прошли независимую проверку на фактическое время выполнения, а также на наличие фактических, фактологических ошибок и несуразностей. Гориславцева пояснила, что, если ребенок по причине сбоя в системе не смог подключиться к уроку – он не сможет выполнить домашнее задание, поскольку в учебнике этого материала просто нет.

В ответ модератор встречи, глава комиссии Общественной палаты Москвы по образованию Мария Лазутова, сославшись на свой почтенный возраст и большой опыт, заявила, что часть тезисов, которые по поручению родительской общественности озвучила Гориславцева, «из уст родителя вообще не должно звучать». В ее поддержку выступали, в том числе, психологи, чиновники и блогеры, которые советовали возмущенным родителям и детям воспользоваться помощью бесплатной службы психологической поддержки или потерпеть.

Бесплатно закрыто, за деньги – пожалуйста

Отвечая на претензии родителей, одна из приглашенных Общественной палатой экспертов заявила, что никто не запрещает детям самостоятельно заниматься спортом, поскольку выходить на улицу им не запрещено, а фитнес-центры – открыты. «Платные фитнес-центры далеко не всем по карману, – возразили москвичи. – Наши дети ходили в спортивные секции, а сейчас они закрыты. Но нам родители пишут – бесплатная секция закрыта, но если родители покупают этот же самый лед за деньги, то заниматься дети могут продолжать. Это вопиющие факты. Бесплатно закрыто, за плату – пожалуйста, занимайтесь. То же самое касается платных школ – на них закрытия 6 -11 классов не распространилось. У нас тоже есть конкретные примеры. Мы считаем, что правила должны быть одинаковы для всех, иначе это вызывает ощущение искусственно созданной сегрегации».

Чиновники оказались против дистанционного образования

Отвечая на критику, заместитель главы департамента образования Антон Молев признал, что «электронная школа создавалась как инструмент помощи учителю в классе, а не для дистанта». Чиновник также попросил родительскую общественность передать в департамент факты, подтверждающие ошибки в МЭШ.

«Мы понимаем, что такая уникальная система не может быть совершенной по определению. Если вы получаете сведения об ошибках и неточностях, мы будем невероятно признательны, если вы ими поделитесь, – сказал он. – Мы рады, когда родители приходят к нам с конструктивной позицией, мы просто будем счастливы. Все говорят: мы против дистанционного образования. А кто-то за? Да нет, конечно, все понимают, что это инструмент, который необходим. Мы никогда не найдем ни одного человека, который скажет что он «за».

В итоге глава комиссии Общественной палаты Москвы по образованию Мария Лазутова пообещала, что будут проанализированы все предложения родителей.

«Они дождутся бабьего бунта!» – реакция соцсетей

Обсуждение длилось несколько часов. Все это время сотни родителей оставляли возмущенные комментарии в соцсетях. «Кто эти люди, они решают будущее России?», «Это невозможно слушать, господа чиновники, одумайтесь!», «Мы вам не верим!», «У них тяжелое детство было, дорвались до власти и измываются, как могут», «Хватит травить детей», «Дети по домам сидят, а статистика все растет. При чем тут дети?»

За трансляцией в «Инстаграм» одновременно следило более 800 пользователей. «Они дождутся бабьего бунта! – возмущенно заявляли москвичи в комментариях. – Какое неуважение [со стороны председателя комиссии Общественной палаты Марии Лазутовой] ко всем родителям, которых представляет движение, дает нам указания, что говорить, о чем молчать. Кто ее выбирал в общественную палату? Устали от таких общественников, которые сами себя назначили».

После того, как двое приглашенных организаторами спикеров не смогли выйти в эфир, москвичи возмутились: «У них связи нет, а детям как?.. Не можете повлиять на связь? А детей заставляете так учиться!»

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.11.20

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