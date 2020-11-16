В Москве годовалый ребенок оказался заперт в машине: организована доследственная проверка

В Москве организована доследственная проверка по факту возможного оставления ребенка в опасности. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, инцидент произошел в Южном Бутове.

Местные жители заметили в одном из автомобилей, припаркованных около жилых домов, маленького ребенка, который был заперт внутри.

Сотрудники правоохранительных органов уже нашли мать, которая оставила малыша без присмотра. По словам женщины, по дороге из магазина ребенок заснул, а она не стала его сразу будить.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет «Москва 24», в машине была заперта годовалая девочка. Прохожие заметили плачущую малышку и вызвали полицию. Чтобы освободить девочку, была вызвана бригада спасателей, которая вскрыла машину.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 16.11.20

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