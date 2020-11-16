В мэрии Москвы отказались признать вред оптимизации здравоохранения

В мэрии Москвы не считают ошибкой оптимизацию здравоохранения с сокращением числа врачей и работающих медицинских учреждений. Такой вывод можно сделать из заявления главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна на заседании комиссии Московской городской думы по здравоохранению в понедельник. Строительство новых корпусов больниц чиновник назвал «не ликвидациями последствий оптимизации, а развитием инфекционной службы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вопросом, к чему привела оптимизация здравоохранения в Москве, к Хрипуну обратился депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Парламентарий обратил внимание, что в целом количество больничных коек в Москве сократилось со 107 тысяч в 2011 году до 78 тысяч в 2018-ом. При этом, если 9 лет назад в Москве насчитывалось 4 823 инфекционные койки, то к 2018-му их осталось только 2 661, а количество врачей уменьшилось с 90 тысяч до 73 тысяч.

«Видимо, это трагические последствия так называемой «оптимизации», – заявил Тимонов. – Думаю, проходящий коронакризис в достаточной мере показал ошибочность – если не сказать серьезнее – той концепции оптимизации, которая была принята». Учитывая, что оптимизация нанесла сокрушительный удар по здравоохранению Москвы, депутат поинтересовался, разрабатывает ли департамент здравоохранения в интересах жителей столицы программу ликвидации последствий реформ.

Вопрос, судя по всему, главе столичного депздрава не понравился, но негативных последствий оптимизации здравоохранения в Москве он не признал. «Не в плане ликвидации последствия, а в плане развития инфекционной службы, – заявил Хрипун. – Огромный, шестисот с лишним коечный современный больничный комплекс на территории инфекционной больницы №1, на основе использования мельцеровских боксов (индивидуальных боксов, – ред.), и всех ведущих технологий диагностических и лечебных – да каких угодно! – строится в Москве, и в следующем году будут очень высокими темпы этого строительства».

Кроме того, как сообщил чиновник, в Москве появился инфекционный центр «Вороновское». «Весь мир, Михаил Леонидович, идет по пути постоянного содержания определённого нормативного количество инфекционных коек, которое с учетом сезонности инфекционного заболевания – летом одни, осенью, весной, зимой – другие, завозные какие-то инфекции. Во всех странах все развитые [системы] здравоохранения имеют резервные огромные корпуса и больницы, которые стоят пустыми, – пояснил он. – На тот случай, если возникнет такая инфекция. Вот пожалуйста, на такой случай у нас появился Вороновский центр».

До этого, по словам Хрипуна, в Москве «легко делали» перепрофилирование целых корпусов в многопрофильных больницах в периоды сезонного повышения заболеваемости. «Но держать инфраструктуру полупустой или на треть пустой – это не выход из положения. И так в мире никто не делает», – заключил руководитель департамента здравоохранения Москвы.

«Вопрос был не только по коронакризису, а по снизившемуся общему уровню доступности медицинских учреждений в целом в Москве», – прокомментировал Тимонов выступление Хрипуна. Однако чиновник предпочел не продолжать разговор на эту тему.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.11.20

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