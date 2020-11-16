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Понедельник, 16 ноября 2020, 12:55 мск

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«Дети – переносчики заразы»: в депздраве Москвы засекретили данные по заболеваемости школьников и студентов коронавирусом

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун засекретил статистику по заболеваемости детей в столице коронавирусной инфекцией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», уйти от прямого ответа сегодня на заседании в Мосгордуме чиновнику помогла педиатр, глава парламентской комиссии по здравоохранению, «единоросс» Лариса Картавцева.

Сегодня депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов попросил главу департамента назвать в прямом эфире видеотрансляции с заседания комиссии Мосгордумы точные цифры статистики по заболеваемости COVID-19 детей и студентов – отдельно по начальной школе, старшим классам и учащимся колледжей, и данные о смертности этих возрастных категорий от коронавирусной инфекции.

«Конечно, могу такие цифры дать, хотя они не имеют отношения к бюджету на следующий год, который мы с вами обсуждаем», – с готовностью согласился Хрипун, однако ни одной из этих цифр в его ответе не прозвучало. Вместо этого, чиновник принялся называть общеизвестные цифры по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве в целом, и напоминать, сколько вызовов ежедневно получают медицинские службы столицы. «Дети болеют редко, слава Богу, легко в подавляющем большинстве случаев, – признал он. – Но они являются переносчиками коронавируса!»

После этого Хрипун перешел к растущей статистике общей смертности от нового заболевания, вновь забыв упомянуть данные о школьниках и студентах.

«Вы, видимо, не услышали мой вопрос, – включился вновь микрофон у депутата Тимонова. – Вопрос был именно о школьниках, младших и старших, и о студентах».

«Михаил Леонидович! Давайте задавать вопросы… минуточку! – громко прервала его глава думской комиссии Лариса Картавцева. – Я буду вас прерывать! Спасибо Алексею Ивановичу [Хрипуну], он ответил на ваш вопрос». После этого микрофон у Тимонова был отключен.

Напомним, 13 ноября в Общественной палате Москвы прошло скандальное заседание, где столичные чиновники встретились с инициативной группой родителей школьников, возмущенных переходом на дистанционное образование. Как сообщили родители со ссылкой на данные главного педиатра столицы Исмаила Османова, с начала пандемии в Москве от коронавирус не умер ни один ребенок, а в целом в общем числе заболевших детей насчитывается всего 7,6%. Судя по этой статистике, перевод детей на дистанционное обучение вызвал вовсе не заботой об их здоровье, подчеркнули участники встречи. При этом навешивание на детей ярлыка «разносчиков заразы» может сыграть дурную шутку, предупредили мэрию москвичи.

Депутат Картавцева до избрания в Мосгордуму работала первым заместителем директора ГКУ города Москвы «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы», а ранее возглавляла детские городские поликлиники в Москве.

Москва, Татьяна Дорофеева

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