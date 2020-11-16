«Чем меньше дети ходят в поликлинику – тем лучше»: двухнедельную очередь к педиатру в Москве чиновники считают нормой

В Москве первичное звено медицинской помощи недоступно для горожан, поскольку очереди на запись к врачам составляют 10-14 дней, а в некоторых районах вообще нет необходимых населению медучреждений. Об этом заявил депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин, выступая сегодня на заседании профильной парламентской комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в подтверждение своих слов о проблемах с доступностью медпомощи парламентарий продемонстрировал листок с записью к педиатру в районе Некрасовка: ближайшая дата – 25 ноября. «То есть, если у вас заболел ребенок, то к педиатру вы сможете прийти только 25 ноября», – подчеркнул он. По его словам, еще больше очередь на процедуру взятия мазка на ковид – туда ребенка можно отвести только 30 ноября. «10 дней и две недели. Вот это – реальная доступность первичного звена медицины в Москве», – констатировал Ступин.

«Вопрос ваш, Евгений Викторович?» – поторопила его глава комиссии «единоросс» Лариса Картавцева.

«Заложены ли в бюджете средства на увеличение кадров в поликлиниках, в первичном звене, в том числе в Некрасовке, где вообще необходимо сооружение второй поликлиники? – спросил Ступин главу столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна. – Чтобы каждый москвич в течение 1-2 дней мог попасть на прием к педиатру и на то, чтобы взять мазки на ковид. Сейчас это все профанация».

Однако Хрипун ничего плохого в десятидневной очереди к педиатру не увидел. «Нет в этом ничего страшного, чтобы записаться в плановом порядке к педиатру на 25 ноября, – заявил глава московского здравоохранения. – С медицинской точки зрения, чем меньше сейчас дети ходят в поликлинику, тем лучше».

По его словам, доступность медпомощи состоит не в возможности попасть в двухдневный срок на прием к врачу, «а в том, что каждый день в Москве появляется более шести тысяч вновь заболевших, мы их видим в информационной системе, в том числе среди них и дети». «Каждый день два раза в сутки эти данные поступают в наш штаб, в нашу дирекцию здравоохранения, и мы нарезаем задание каждой поликлинике, каждому филиалу, каждому врачу, который выезжает на дом, и они бегут, едут домой, для того, чтобы оказать помощь этим пациентам! Вот в чем доступность на сегодняшний день», – сказал Хрипун.

При этом глава депздрава отметил, что на дом врач приходит и к тем, кто не болен коронавирусом, однако имеет массу сопутствующих заболеваний – но только если этим пациентам 65 и более лет. О плановой помощи детскому населению Москвы в условиях пандемии чиновник, ранее заявивший, что дети «являются переносчиками коронавируса», не сообщил.

На вопрос о бюджетном финансировании для создания доступности первичного звена здравоохранения Москвы и строительстве поликлиники в Некрасовке Хрипун ответил только после повторного вопроса. «Ответа не было еще!» – прервал Ступин Картавцеву, которая начала благодарить главу депздрава за ответ. В течение трех лет в столице будет построено 31 здание поликлиник, сообщил чиновник, и заверил депутатов, что «деньги на то, чтобы нанимать новых людей, в поликлиниках есть».

«Мы полторы тысячи наняли, и новый стандарт предполагает найм на работу около 500 врачей-специалистов», – уточнил Хрипун, предупредив, что «поликлиника московская финансируется по ОМС, подушевиком, это не бюджетные деньги». Тем не менее, в бюджете заложены деньги «на выплату грантов тем, кто работает очень хорошо и напряженно».

Депутата Ступина явно не удовлетворил этот ответ. По словам парламентария, такие же очереди к педиатрам были и до пандемии, поэтому сейчас «ничего не изменилось». Чтобы дозвониться до поликлиники в Некрасовке приходится ждать час – оператор говорит, что очередь на соединение со специалистом составляет 24 человека, пояснил депутат.

Ступин также обратил внимание, что в районах Вешняки, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино вообще нет детских стоматологов и травмпунктов. «Почему москвичи вынуждены за несколько районов возить детей к стоматологам?» – возмутился он.

Хрипун откашлялся, и снова повторил, что «в течение трех лет в Москве будет построена 31 поликлиника». «Мы совсем недавно приняли новую поликлинику в Некрасовке, есть же и другие районы», – сказал он, подчеркнув, что столько медучреждений, как в Москве, не строят нигде в мире.

Москва, Татьяна Дорофеева

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