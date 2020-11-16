Мусорную реформу будут модернизировать: повышенная ответственность производителей и новые платежи

Мусорная реформа «требует переосмысления» наряду с концепцией расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заместитель главы Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин на пресс-конференции в Москве. По его словам, речь идет о десятках миллиардов рублей, которые должны пополнить бюджет при активной поддержке нового министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Как сообщил Макрушин, сейчас оценить результаты мусорной реформы, которая заработала почти 2 года назад (1 января 2019 года), сложно. «У нас более половины субъектов внедряют раздельный сбор, но говорить об объемах достаточно тяжело. Для многих регионов – это пилотные проекты. Только несколько субъектов пошли на масштабное внедрение системы на территории всего региона. Самый яркий пример Москва. Регионы принимают собственное законодательство и реализуют пилотные проекты», – сказал замглавы РЭО.

Он также отметил, что статистика по внедрению системы раздельного сбора отходов до сих пор отсутствует. «В части достижения результатов, я думаю, можно будет говорить несколько позже. После того как мы начнем собирать статистику о количестве отходов, которые собираются раздельно. На данный момент такая статистика ни Росстатом, ни в рамках других информационных систем не собирается. Нужно будет налаживать учет в той части», – сказал он.

Макрушин также обратил внимание, что на тех территориях, где ведется раздельный сбор мусора, улучшается возможность сортировки и вовлечения отходов во вторичный оборот, однако не стал называть, в каких именно регионах эта система действует. «Это действительно позволяет больше отходов вовлекать в циклический оборот и использовать повторно. Результаты хорошие и очень многие люди считают, что это абсолютно правильно», – сказал он, но конкретных данных не предоставил.

Как считает замглавы РЭО, сейчас стало очевидно, что нужно создать новый механизм, который бы обеспечивал финансирование всей цепочки обращения с отходами, от сбора до утилизации и вовлечения во вторичное использование. «Проблема заключается не в утилизации, а в сборе отходов. Надеюсь, что мы сможем достичь тех целей, которые ставило перед нами правительство и президент в части минимизации отходов, которые едут на полигоны и максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот», – сказал Макрушин.

При этом, судя по его словам, власти на этот раз решили сосредоточиться на сборе денег с предпринимателей. «У нас изменился горизонт планирования и новая цель – к 30 году захоранивать менее 50% отходов. Потребуется серьезное переосмысление. Плюс один из важнейших элементов реформы – реформа системы расширенной ответственности производителей, которая должна оказать большое влияние на вовлечение отходов во вторичный оборот», – заявил он.

Замглавы РЭО уточнил, что разработка этой концепции сейчас продвигается «очень сложно». «Тема очень непростая и конфликтная. Если посмотреть на текущую ситуацию, в течение года в рамках (экологического) сбора собирается около 2,5 млрд рублей. Но треть всех отходов составляет упаковка, а расходы на ее утилизацию несопоставимы с теми средствами, которые собираются в рамках экологического сбора. Собирается около 7-8% от платежей, которые могли бы поступать бюджет, если бы все платили экологический сбор», – подчеркнул Макрушин.

«Понятно, что это серьёзная плата, это – десятки миллиардов рублей, и компании, которые должны платить средства. Но для них важный вопрос, дискуссия непростая. Я надеюсь, что с приходом нового министра она оживится и мы продвинемся в реформировании системы», – добавил он.

При этом Макрушин отметил, что система может заработать уже в следующем году. «Мы, по крайне мере, оперативно внесем изменения в законодательство в 89 ФЗ, которые регулирует эти отношения», – сказал он.

В то же время, замглавы РЭО не объяснил, почему такая неясность остается спустя два года после запуска реформы и увеличения тарифов на вывоз мусора, но признал, что работа ведется на протяжении длительного времени. «Я под реформой понимаю установку «правил игры». Эти правила, по которым работает отрасль, изменились не вчера и не два года назад. В 2015 году заработал 458 ФЗ, где была запущена новая система с региональными операторами и территориальные схемы», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», мусорная реформа официально началась 1 января 2019 года. К концу года власти фактически признали ее провал – по итогам первых 10 месяцев «работы» 80 мусороперерабатывающих заводов простаивали, обсуждения по объектам ТКО провели всего 28 субъектов РФ из 85, мусорные тарифы в регионах резко выросли и разнились до 500 раз.

По мнению экспертов, причина провала мусорной реформы и нацпроектов по экологии заключалась в изначально неверных расчетах.

В конце февраля 2020 года минприроды РФ предложило повысить норматив утилизации упаковки для производителей до 100%, а также обязать их оплачивать утилизацию некоторых товаров.

Примечательно, что расчёты министерства еще зимой прошлого года показали, что РОП может привести к росту цен в среднем на 0,15%. Как увеличение повлияет на ценообразование после коронавирусного кризиса – не известно.

В министерстве также сообщали, что проектом концепции предусмотрен срок введения новых правил для упаковки с 2021 года, для остальных групп товаров (помимо упаковки) будет предусмотрен переходный период.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Кобылкина от должности главы минприроды РФ, на его место назначен глава минвостокразвития Александр Козлов.

Политтехнолог Валентин Бианки, комментируя перестановки в правительстве, отметил, что «экология – одна из самых больших тем в государстве в последние годы». «Это игра, в которую играют все. Там на кону очень большие деньги. Дело не в том, что министр не справился, а определенных перекосах (баланса сил)», – пояснил эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 16.11.20

«Рассчитываю на конструктивные отношения»: Путин поздравил Санду с победой на выборах. / Рассмотрение скандального законопроекта об изъятии детей из семьи за 24 часа отложено. / SpaceX успешно доставила четверых астронавтов на МКС. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»