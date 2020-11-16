Оппозиция в Мосгордуме потребовала от мэрии ответа о публичных слушаниях по бюджету

Оппозиция в Мосгордуме потребовала от мэрии ответа о проведении в столице обязательных публичных слушаний по проекту бюджета на 2021 год, и по отчету чиновников об исполнении бюджета за 2019 год. Как прозвучало сегодня на заседании комиссии столичного парламента по экономической политике, такие «встречи с народом» по вопросам реализации главного финансового документа, согласно федеральному законодательству, должны проходить в каждом регионе.

В частности, депутат от КПРФ Евгений Ступин обратил внимание, что ранее пытался получить ответ на свой вопрос на комиссии по экологической политике, однако чиновники отвечать на стали, заявив, что это тема экономического блока. «Вопрос: проводились ли такие слушания в 2020 году по текущему проекту бюджета, и по отчету за исполнение бюджета 2019 года?», – поинтересовался народный избранник.

Глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике «единоросс» Людмила Гусева даже не стала предоставлять слово чиновникам мэрии, которые были подключены к онлайн-заседанию. «Значит, мы к этому вопросу, вероятно, вернемся завтра, – определила она. – Мы рассмотрим общий бюджет, я пригласила принять участие в нашем обсуждении Общественную палату РФ в связи с тем, что именно она является субъектом организации общественных слушаний и общественных обсуждений».

«Я думаю, что они проведут соответствующим образом… я встречалась и говорила на этот предмет… я думаю, что эти общественные обсуждения пройдут, в своем заключительном слове я скажу об этом подробнее, – пообещала Гусева, и тут же заявила, что предлагает «вернуться к обсуждению бюджета социальной поддержки».

В 2019 году публичные слушания по проекту бюджета на 2020-22 годы проходили 5 ноября в Цифровом деловом пространстве на Покровке, организатором выступала Общественная палата Москвы, а участникам было заявлено, что их мнение «может быть учтено» во втором чтении законопроекта. Оппозиция в Мосгордуме раскритиковала это мероприятие, поскольку, по словам депутатов, столичную Общественную палату никто не уполномочил проводить такое мероприятие, а одного дня для обсуждения трехлетнего бюджета слишком мало для многомиллионной Москвы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.11.20

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