Компенсации не будет: правительство Москвы не заплатит горожанам за блокировку проездных карт

Мэрия Москвы не намерена компенсировать пенсионерам средства, потраченные ими для проезда к поликлиникам и больницам из-за заблокированных социальных карт. Такой вывод можно сделать из ответа главы столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака на вопрос депутатов Московской городской думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с просьбой прокомментировать ситуацию с блокировкоц социальных карт на заседании думской комиссии по экономической политике к чиновнику обратился депутат от КПРФ Евгений Ступин.

«В качестве одной из антиковидных мер правительством Москвы была принята блокировка социальных карт нуждающихся москвичей, – пояснил Ступин. – Она очень больно ударила по людям, поскольку были заблокированы соцкарты в основном малоимущих людей, и они не смогли ездить за оказанием плановой медицинской помощи, и по каким-то вопросам, которые было необходимо решать, в том числе, и во время коронавирусной инфекции. Вопрос: планируется ли компенсация москвичам, которым были заблокированы социальные карты для проезда для получения плановой медицинской помощи, а также по иным неотложным нуждам».

Глава департамента труда и соцзащиты в ответ заявил, что «блокировка карты больно бьет, но еще больнее бьет смерть людей от ковида». По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе очень серьезная. «Никто из моих коллег и из коллег, которые в думе работают, не желал бы вообще этих всех блокировок. Я еще раз подчеркиваю, это вынужденная мера, направленная как раз на заботу о тех людях, которые 65+ и льготные категории», – заявил Стружак.

При этом чиновник заверил, департамент труда и соцзащиты каждую неделю в режиме видеоконференции проводит заседания с общественными организациями, и «если кому-то нужно, мы запрашиваем информацию, и никто не блокирует, если нужно компенсировать». В частности, по словам Стружка, две недели назад он запросил информацию по Ассоциации детей-инвалидов. «И они мне дали информацию что для того, чтобы нужно разблокировать, необходимо несколько сотен тысяч рублей, – заявил он. – Мы не стали просить коллег снимать блокировку. Мы просто оказали эту помощь тем людям, которым необходимо доехать до места реабилитации и так далее».

Стружак также уточнил, что, если депутата Ступина беспокоит проблема блокировки карт, то ему следует по каждому конкретному случаю обращаться напрямую в департамент. Кроме того, для обеспечения всем необходимым москвичей, вынужденных соблюдать домашний режим, в столице работает колл-центр. «Семь тысяч человек ежедневно выходят на линию, чтобы принести продукты, товары первой необходимости, лекарственные средства», – заявил он.

О том, рассматривает ли в принципе мэрия возможность компенсации горожанам блокировки карт, чиновник так и не сообщил.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.11.20

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