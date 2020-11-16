Безработица во время коронакризиса в Москве увеличилась в 7 раз

В Москве на фоне ограничительных мер, введенных властями для борьбы с коронавирусом, безработица выросла в семь раз, пик пришелся на сентябрь. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак сегодня на заседании комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике.

«Ситуация на рынке труда в период пандемии изменилась кардинально, – признал Стружак. – В том числе в семь раз в Москве возросла безработица, она достигла пика в сентябре, была 223 тысячи безработных».

По словам чиновника, официально регистрируемая безработица в столице «еще два недели назад была выше, чем по [методологии] МОТ (международной организации труда, – ред). «МОТ сейчас на несколько процентов увеличила – я сейчас говорю только по Москве – он остался на том уровне, который у нас регистрировался в пик, 223 тысячи, это примерно около 3%», – уточнил он.

При этом ситуацию на рынке труда Стружак назвал достаточно позитивной, пояснив, что «очень большое количество компаний предлагают вакансии». «У нас количество вакансий сегодня превышает уровень людей, которые безработные. У нас порядка 260 [тысяч] вакансий, – сказал он. – Причем мы взаимодействуем с разными службами – и «Работа в России», и «Хедхантер», и «Авито». И мы эту тенденцию видим и наблюдаем: если в Москве человек хочет работать, то он работу, я вас уверяю, найдет. Мы сейчас внедрили новые методики, приглашаем себе на площадку работодателя, мы тут же в один пункт человека трудоустраиваем».

«Конечно, нам надо еще лучше начинать работать. Но я бы не сказал, что на рынке труда все так пессимистично», – заключил Стружак.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.11.20

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