«Было такое опережающее финансирование…»: пенсии в Москве в 2021 году вырастут меньше, чем в прежние годы

Пенсии москвичей в следующем году вырастут не так серьезно, как в 2018 и 2019 годах. Как сообщил на заседании комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике депутат от «Яблока» Сергей Митрохин, в проект столичного бюджета заложено меньшее повышение социального стандарта, чем было два последних года.

«Мы ежегодно повышаем социальный стандарт на две тысячи рублей, это уже хорошая традиция, – отметил Митрохин, указав, что в этом году по россиянам уже больно ударили коронавирус и инфляция. – На этот год вы нам объявили небольшое разочарование, у нас социальные стандарт повысился всего на 720 рублей».

Депутат обратил внимание, что в 2018 и 2019 году социальный стандарт (от которого отсчитываются доплаты к пенсиям), повышался на две тысячи рублей. «Неужели по той причине, что в этом году нет выборов?» – спросил Митрохин. Депутат предложил все же найти возможность увеличить московские пенсии – «ввиду крайне тяжелых условий, в которых сегодня существуют пенсионеры, поскольку в предыдущие годы у нас не было ковида, а в этом году у нас ковид, и жизнь людей надо облегчать».

Руководитель столичного департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак, участвоваший в онлайн-заседании комиссии Мосгордумы, подтвердил, что из-за значительного повышения в два предшествующих года мэрия не считает необходимым серьезно увеличивать соцстандарт. «Нам удалось вывести на достойный уровень, это слава Богу, что такое было опережающее финансирование», – заявил чиновник.

«Министр обещал предоставить мне данные и расчеты для формулирования поправки ко второму чтению, – уточнил позднее Митрохин в соцсетях. – Она проста: повысить социальный стандарт на 2021 год до 21 500 рублей вместо 20 220, предусмотренных в проекте бюджета. Считаю, что благополучие пенсионеров не должно зависеть от проведения выборов».

Москва, Татьяна Дорофеева

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