«Расхожий миф»: чиновники мэрии Москвы опровергли слухи о сокращении нянечек в столичных детсадах

В детских садах Москвы не сократилось количество помощников воспитателей, это «расхожий миф». Об этом сегодня заявил глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков на заседании профильной комиссии Мосгордумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вопросом о сокращении нянечек в детсадах к чиновникам департамента образования обратилась депутат от «Единой России» Ольга Шарапова. «Мы все великолепно знаем, что произошло значительное сокращение в дошкольных образовательных учреждениях нянечек, и мы видим, что есть большие, огромные проблемы, с которыми обращаются родители», – сообщила она.

«Это расхожий миф – про тотальное сокращение помощников воспитателей, – опроверг ее слова глава департамента. – Мы провели анализ по школам, численность этого года, прошлого, предыдущего года, численность помощников воспитателей осталась неизменной. Более того, суммарная численность помощников воспитателей и воспитателей даже выросла».

При этом, по словам Молоткова, этом труд помощника воспитателя значительно упростился, потому что все дошкольные группы сегодня оснащены посудомоечными машинами, и это заметно сократило время на приведение в порядок помещений для приема пищи.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.11.20

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