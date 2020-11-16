Названа минимальная зарплата учителя в Москве

В Москве минимальная зарплата учителя общеобразовательной школы, работающего на одну ставку, составляет 78 тысяч рублей. Об этом сообщил глава департамента образования столицы Александр Молотков сегодня на заседании профильной комиссии Мосгордумы.

«Минимальная зарплата учителя на одну ставку составляет 78 тысяч рублей. Ни один учитель, работающий на полную ставку, меньше 78 тысяч в Москве не получает. Это исходная отправная точка», – подчеркнул он.

Средняя зарплата учителя в столице составляет 117,2 тысячи рублей, отмечал чиновник ранее, подчеркнув, что в этом показателе не учитывается зарплата директоров школ. «Это именно по учителям. Никаких директоров там нет. Директора – это отдельная категория, они учитываются как руководители», – пояснил Молотков.

При этом средняя зарплата директора московской школы составляет «чуть за 300 тысяч рублей» в месяц.

Что касается дополнительного образования, то в этой сфере средняя зарплата педагога равна 101 тысяче рублей в месяц.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.11.20

«Расхожий миф»: чиновники мэрии Москвы опровергли слухи о сокращении нянечек в столичных детсадах. / В Москве учителям доплатят за активное участие в развитии МЭШ. / Вывод российских военных из Приднестровья и гонения на русский язык: эксперт о перспективах при новом президенте Молдавии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»