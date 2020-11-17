Устал от «несистемных задач»: СМИ анонсировали отставку главы «мусорного» департамента минприроды РФ

Глава департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды Николай Борисов написал заявление об увольнении. Как пишет РБК со ссылкой на информированные источники, чиновник устал от «несистемных задач» мусорной реформы и планирует покинуть госслужбу.

В то же время, по некоторым данным, его заявление не принято – ему придется работать на посту как минимум до конца 2020 года. При этом в ведомстве заверили, что заявление об уходе «на подпись министру не поступало».

Как сообщал «Новый День», в начале ноября президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Кобылкина от должности главы минприроды РФ, на его место назначен глава минвостокразвития Александр Козлов. Вступая на должность Козлов отметил, что особое внимание планирует уделить мусорной реформе.

Через несколько дней после назначения Козлов выпустил приказ о начале служебной проверки в отношении сотрудников минприроды по факту неисполнения поручений вице-премьера Виктории Абрамченко. Речь идет о закупке контейнеров для раздельного сбора отходов в регионах. Предполагается, что проверка будет длиться месяц, по ее итогам виновным грозит дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

Напомним, мусорная реформа официально началась 1 января 2019 года. К концу года власти фактически признали ее провал – по итогам первых 10 месяцев «работы» 80 мусороперерабатывающих заводов простаивали, обсуждения по объектам ТКО провели всего 28 субъектов РФ из 85, мусорные тарифы в регионах резко выросли и разнились до 500 раз.

Политтехнолог Валентин Бианки, комментируя перестановки в правительстве, отмечал, что «экология – одна из самых больших тем в государстве в последние годы». «Это игра, в которую играют все. Там на кону очень большие деньги. Дело не в том, что министр не справился, а определенных перекосах (баланса сил)», – пояснил эксперт.

Стоит отметить, что накануне заместитель главы Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин заявил, что мусорная реформа «требует переосмысления» наряду с концепцией расширенной ответственности производителей (РОП). При этом он выразил надежду, что с приходом нового министра дискуссия по этому вопросу «оживится и реформирование системы продвинется».

Москва, Александра Быстрицкая

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