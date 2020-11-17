В Москве снова готовится расширение зоны платных парковок: депутаты выступили против планов мэрии

В Москве муниципальные депутаты направили коллективное обращение мэру Сергею Собянину с просьбой отложить расширение платных парковок на время пандемии. В департаменте транспорта столицы ранее подобные предложения отвергали, а в октябре чиновники направили письма в пять городских округов с инициативой ввести плату еще на нескольких парковках.

Обращение к Собянину накануне направили 75 муниципальных депутатов из 30 округов Москвы – в том числе Бутырского, Тимирязевского, Академического, Измайлово, Черемушек и Гагаринского, документ подписали и представители сообщества автомобилистов «Синие ведерки». Как пишет «Коммерсант», авторы письма попросили Собянина приостановить запланированное расширение зоны платных парковок на время пандемии, и сослались на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что чаще всего заражение COVID-19 происходит в общественном транспорте. «Личный автомобиль является наиболее безопасным видом передвижения, и город должен быть заинтересован в том, чтобы стимулировать горожан в возможности его использования в период пандемии», – пояснили депутаты.

Кроме того, инициаторы обращения попросили мэра Москвы передать полномочия по определению судьбы районных парковок местным советам депутатов, а департаменту транспорта оставить лишь право давать рекомендации. Сейчас чиновники самостоятельно принимают такие решения, а в советы депутатов рассылают письма, чтобы «частично снять с себя ответственность», считает депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

В столице платные парковки появились в 2012 году. С тех пор автомобилисты за право оставить свою машину заплатили более 33,9 млрд рублей. При этом изначально речь шла только о центре города, но в последние годы зона платного парковочного пространства расширилась на отдаленные районы столицы. Так, 17 февраля к ней добавилось 80 улиц в 16 районах, включая Митино, Новогиреево, Внуково.

Это не первая попытка призвать мэрию Москвы изменить на время пандемии политику в отношении автомобилистов. Как пишет издание, в октябре совет депутатов района Останкинский также направлял письмо мэру Собянину с предложением отменить платные парковки на время эпидемии. Департамент транспорта Москвы отказался выполнить эту просьбу, заявив в ответном письме, что такие стоянки являются «механизмом мягкого регулирования трафика», а их даже временная отмена приведет как к «стимулированию дополнительных поездок граждан, так и ухудшению дорожно-транспортной ситуации в целом».

При этом в июне глава департамента Максим Ликсутов заявил, что поездки на личном транспорте создают у граждан ощущение ложной защищенности от коронавируса, и автомобилисты перестанут соблюдать «простые правила защиты» в небольших магазинах, офисах, подъезде или лифте.

Между тем, в Европе власти крупных городов пошли на отмену оплаты за парковки на время пандемии. Так, по информации издания, в Риме приостановлена система ограничений на въезд в исторический центр города с 14 ноября по 3 декабря – мэрия объявила, что это сделано «для облегчения передвижения по городу во время фазы чрезвычайной ситуации в области здравоохранения».

В итальянской Падуе парковка в историческом центре на 255 парковочных мест стала бесплатной с 14 часов. В британском городе Харрогейт (все городские парковки объявлены бесплатными до 2 декабря. В городе Суонси (графство Уэльс) снижена стоимость парковки.

Такие же меры для помощи горожанам приняли власти австралийских городов Перт и Мельбурн.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 17.11.20

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