Провал пенсионной реформы: ни одна из заявленных целей не достигнута

Пенсионная реформа, проведенная в России, не решила ни одну из заявленных властями задач. Как отметил в интервью «Новой газете» экономист Евгений Гонтмахер, дефицит Пенсионного фонда (ПФР) остается на высоком уровне, обещанное повышение пенсий так и не состоялось, а будущие поколения рискуют получать выплаты меньше, чем нынешние пенсионеры.

Гонтмахер обратил внимание, что численность пенсионеров год от года снижается на 200-300 тысяч человек, но это не решает проблему дефицита Пенсионного фонда. «Глобально в пенсионной системе за два года ничего не поменялось. Ровно такая же ситуация была, когда все начиналось, – Пенсионный фонд так и не вышел в ноль со своим бюджетом. Сейчас из бюджета в ПФР официально поступает более 3 триллионов рублей, и эта сумма будет увеличиваться, судя по проекту бюджета, до 4,5 трлн рублей в 2023 году. Но ведь ПФР выплачивает очень много разных пособий, которые к пенсиям не имеют никакого отношения, – например, материнский капитал. И на самом деле именно поэтому там возникает большая часть дефицита», – сказал эксперт.

Более того, как полагает экономист, проблема сохранится в обозримой перспективе. «Надо помнить, что население стареет, а значит, затем количество людей пенсионного возраста будет опять увеличиваться», – пояснил Гонтмахер.

Эксперт также напомнил о словах экс-премьера РФ Дмитрия Медведева, который обещал после реформы ежегодное повышение пенсий на 1000 рублей до 2024 года. «Однако, по цифрам и по данным проектировок бюджета на ближайшие три года, размер пенсии повышается в среднем на 700 рублей в год, а не на 1000. И это важный момент. То есть, казалось бы, сэкономили средства на повышении пенсионного возраста – можно направить их на помощь пенсионерам. Но сэкономленные средства оказались совсем небольшие, поэтому зачем было говорить про эту тысячу? Людей заманили обещанием, а в результате ожидания не оправдались», – констатировал экономист.

«К тому же до сих пор не восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам. Да, когда проводили пенсионную реформу, такого обещания не было. Но в соответствии с поправками в Конституцию, принятыми в этом году (фактически это была приманка, чтобы люди шли и голосовали нужным образом), должна проводиться регулярная индексация пенсий. Точка. Там нет оговорки об индексации только неработающим пенсионерам, сказано просто об индексации пенсий», – подчеркнул Гонтмахер.

Вместе с тем, как считает экономист, что ситуация с ПФР осложняется эффектом от ограничительных мер, вводимых против коронавируса. «Доходы ПФР – это производная от легальной заработной платы в нашей стране. В первой половине этого года номинальная зарплата упала (в августе она была меньше, чем в марте), и автоматически сумма пенсионных взносов тоже стала падать. И я боюсь, что сейчас наращивание ограничительных мер, переход к скрытому локдауну, опять нанесет существенный удар по экономике. В таких условиях доходы ПФР расти не будут, а возможно, даже будут уменьшаться. А вот расходы никуда не денутся», – сказал Гонтмахер, отметив, что при сохранении нынешних параметров пенсионной системы поколение россиян, которое выйдет на пенсию через 30-35 лет, при прочих равных будет получать выплаты меньше, чем нынешние пенсионеры.

Напомним, 3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе, против которой выступало до 90% жителей России.

Москва, Александра Быстрицкая

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