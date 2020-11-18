В Москве убиты двое детей: на причастность к преступлению проверяется их мать

В Москве убиты два малолетних ребенка трех и пяти лет. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, на причастность к совершению преступления проверяется мать малышей.

По данным ведомства, тела детей были обнаружены накануне в квартире жилого дома на Тайнинской улице. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетних»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются отец и соседи семьи. Для выяснения точной причины смерти детей назначены судебно-медицинские экспертизы. Руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов взял ход расследования на личный контроль.

Прокуратура Москвы также организовала проверку, в рамках которой, как предполагается, будет также дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Как уточняет пресс-служба надзорного ведомства, погибшие дети – брат с сестрой, проживали с родителями. Результаты проверки и ход расследования поставлены на личный контроль прокурора Москвы Дениса Попова.

Как уточняет «РенТВ», тела детей обнаружил отец, вернувшись с работы. По его словам, они лежали на кровати и не подавали признаки жизни. 26-летняя мать малышей находилась в квартире в неадекватном состоянии. По одной из версий, она могла задушить их подушкой.

Как сообщается, женщина пожаловалась на подавленное моральное состояние и обратилась к врачам из-за расстройства личности. Ее планировали проверить на употребление не только алкоголя, но и других веществ.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.11.20

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